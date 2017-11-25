В России появятся платные переезды 39

Водителям снова придется раскошелиться — в России появятся платные переезды

Подмосковье станет первым российским регионом, которое построит путепроводы, позволяющие не стоять в долгих пробках на железнодорожных переездах. Но все они будут платными.

В регионе уже реализуются два подобных проекта: Минтранс Подмосковья заключил концессионные соглашения с компанией «Подмосковная платная дорога» на строительство платных путепроводов над железной дорогой в поселке Саввинская Слобода Одинцовского района и рядом с платформой Акулово Наро-Фоминского района. Проезд по ним будет стоить от 48 до 168 руб. в зависимости от типа транспортного средства.

Теперь же в регионе перешли на новый способ поиска инвесторов: компания, желающая построить дорогу (и взимать плату) сама выставляет на торги свое предложение. Если конкурентов не появляется, то именно с ней заключается соглашение, в обратном случае — устраивается конкурс. Так, на сайте госзакупок появилось предложение компании «Мостальянс» построить путепровод через железную дорогу на Можайском шоссе в районе платформы Спутник. Строительство обойдется в 1 млрд руб., построить путепровод компания готова к 2020 году. За проезд по нему придется также заплатить от 48 до 168 руб.

По аналогичной схеме в Московской области решили строить и региональные платные дороги, которые пока в нашей стране редкость. Так, на том же сайте госзакупок появилось предложение построить 16-километровую дорогу, соединяющую Ярославское и Дмитровское шоссе между Виноградово и Тарасовкой. Проект оценен в 30 млрд руб. Платить за проезд по ней придется от 160 руб. для легковушек (то есть 10 руб. за километр).

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