Топ-5 угоняшек

Самым привлекательным для угонщиков в России стал автомобиль Range Rover Evoque.
По данным страховой компании «Альфастрахование», эта модель составила 1,35% страховых случаев по всей стране. Вторую строчку занял Lexus LX (1,14%), третью — Lexus GX (0,98%).
В первую десятку популярных для угона автомобилей вошел еще один Range Rover — Land Rover, а также Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, Toyota Camry, BMW 7-series и Hyundai Tucson.
Список угоняемых машин был составлен на основании соотношения числа угнанных машин по отношению к общему объему застрахованных от угона в компании.
Отмечается, что так как авто дешевого сегмента страхуют в России не так часто, то в список страховщика они не попали.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.