Топ-5 угоняшек 17

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в РФ

Самым привлекательным для угонщиков в России стал автомобиль Range Rover Evoque.

По данным страховой компании «Альфастрахование», эта модель составила 1,35% страховых случаев по всей стране. Вторую строчку занял Lexus LX (1,14%), третью — Lexus GX (0,98%).

В первую десятку популярных для угона автомобилей вошел еще один Range Rover — Land Rover, а также Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, Toyota Camry, BMW 7-series и Hyundai Tucson.

Список угоняемых машин был составлен на основании соотношения числа угнанных машин по отношению к общему объему застрахованных от угона в компании.

Отмечается, что так как авто дешевого сегмента страхуют в России не так часто, то в список страховщика они не попали.

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