Тайванцы сделали суперкар для бездорожья 10

Началось тестирование тайваньского гиперкара Miss R за миллион долларов

Инженеры компании тайваньской Xing Mobility, занимающейся разработкой собственных систем трансмиссий, решили реализовать свои разработки, создав и запустив собственный электрокар с двигателем на 1000 кВт и 1341 лошадиную силу.

Электрический суперкар Miss R сможет разогнаться до ста километров в час всего за 1,8 секунды, что на одну десятую быстрее Tesla Roadster. До 200 километров в час красотка сможет разогнаться за 5,1 секунды. Максимальная скорость Miss R составит около 300 километров в час.

Для этого электрического суперкара разработана уникальная система охлаждения, защищающая аккумуляторы авто. Батарея машины состоит из 98 модулей, в каждом из которых находится по 42 литий-ионных элемента. Всё это опущено в специальную жидкость, предназначенную для охлаждения и предотвращения возгорания.

Сейчас Miss R находится на начальном этапе испытаний. Полностью закончить работу над прототипом планируется через год. Тогда же будет запущено производство ограниченной серии. Цена суперкара составит 1 миллион долларов.

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