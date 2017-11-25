Обновленный Infiniti QX50 10

Infiniti представит новый QX50 в Лос-Анджелесе.

На автосалоне в Лос-Анджелесе в 2017 году, Infiniti представит QX50, с абсолютно новыми технологиям, дизайном и увеличенным внутренним пространством.

Кузов QX50 создан в фирменном стиле Power Elegance. Высота автомобиля 1679 мм. Высокая командирская посадка улучшает обзорность, положение глаз водителя на высоте 1287 мм и обеспечивает отличную видимость и во время движения, и при парковке.

Infiniti QX50 оснащен новейшим комплексом ассистентов-вождения ProPILOT Assist и по сути выполняет функции «второго пилота», самостоятельно, незаметно и эффективно реагируя на различные дорожные ситуации, обеспечивая полный контроль.

VC-Turbo- двигатель с изменяемой степенью сжатия

VC-Turbo плавно меняет степень сжатия с помощью системы рычагов, которые поднимают или опускают верхнюю мертвую точку (ВМТ) поршней, предлагая, по необходимости, и динамику, и экономичность.

Высокая степень сжатия делает работу мотор более эффективной, однако в определенных режимах возникает риск взрывного сгорания (детонации). Низкая степень сжатия позволяет избежать детонации и развить высокую мощность и крутящий момент. При движении степень сжатия двигателя VC-Turbo меняется от 8:1 (для максимальной динамики) до 14:1 (при минимальном расходе топлива).

Мотор развивает 268 л.с. (200 кВт) при 5600 об/мин и 380 Нм при 4400 об/мин. Удельная мощность VC-Turbo выше, чем у многих турбомоторов конкурентов и приближается к показателям некоторых бензиновых V6. Однопоточный турбонагнетатель гарантирует моментальный отклик двигателя на увеличение подачи топлива.

Вариатор XTROTIC для двигателя VC-Turbo

Двигатель VC-Turbo работает в паре с новой бесступенчатой трансмиссией XTRONIC. Вариатор XTRONIC подстраивается под характеристики двигателя с изменяющейся степенью сжатия, мгновенно реагируя на команды водителя. Как только мотор переходит на низкую степень сжатия, трансмиссия тут же настраивается на динамичное ускорение. При постоянной скорости движения вариатор переходит на повышенное передаточное отношение, а мотор на высокую степень сжатия, обеспечивая лучший в классе расход топлива. «Короткая» главная передача (5,846) придает автомобилю динамичный характер, при необходимости позволяя водителю стремительно ускориться.

Число главной передачи, в сочетании с однопоточным турбонагнетателем, позволяет двигателю работать на низких степенях сжатия и мгновенно ускорять автомобиль, соответственно возможностям VC-Turbo. Ручной режим вариатора с «виртуальными» передачами дает водителю возможность самостоятельно управлять оборотами двигателя исходя из предпочитаемого стиля вождения.

Обновленный Infiniti будет представлен в Лос-Анджелесе 28 ноября.