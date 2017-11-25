Льготное кредитование — до 1,5 млн.рублей 82

Список автомобилей, доступных по льготным кредитам, расширят в 2018 году

Предельная стоимость автомобиля, который будет можно приобрести в рамках программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», составит 1,5 миллиона рублей в 2018 году.

Соответствующий законопроект Минпромторг опубликовал накануне. Согласно документу, в следующем году 10% скидка при первом взносе по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» распространится на транспортные средства стоимостью до 1,5 млн.

В программах могут участвовать граждане, которые покупают машину в первый раз, и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Ранее предельная стоимость автомобилей, доступных для льготного кредитования, составляла 1,45 млн рублей. При этом максимальная ставка по кредиту в 2018 году установлена на уровне 17%.

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