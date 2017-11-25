KIA Stinger едет в Россию

В России будут продаваться исключительно бензиновые модификации KIA Stinger. Лифтбэк получил двухлитровый 247-сильный турбомотор и 3,3-литровый V6 с двойным наддувом мощностью 370 л. с. Оба двигателя работают с восьмиступенчатым «автоматом».
Точную дату начала российских продаж Stinger представители KIA не называют. Однако, как стало известно ранее, первые машины доберутся до нашей страны в первом квартале следующего года. Информация о комплектациях и ценах автомобиля появится позже.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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