Больше 150 л.с. — не для новичков?
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Больше 150 л.с. — не для новичков?
Ноябрь 25 10:03 2017

В России новичкам запретят управлять мощными автомобилями

Автомобилистам, чей стаж меньше четырех лет, предложили запрещать управлять мощными автомобилями. Речь идет о мощности, которая превышает 150 л. с. Инициативу намерена внести в правительство РФ межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Авторы инициативы убеждают, что это снизит аварийность на российских дорогах.

Адвокат Марат Аманлиев утверждает, что речь должна идти только о машинах категории В.

«Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведет к потере контроля над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся в автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы», – заявил Аманлиев.

В Госдуме сообщили, что готовы поддержать это предложение. Однако эксперты отмечают, что идея требует доработки.

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запретмощность двигателя
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Seva Perrero
    Ноябрь 25, 10:35 #1 Seva Perrero

    Что за страна. Только запрещать умеют. Самое простое .

  2. Давид Кох
    Ноябрь 25, 11:06 #2 Давид Кох

    Ну вы же голосовали за железную руку гб’иста ) Притом многократно. Вот вам патернализм, какой он есть на практике. Твёрдой рукой, колонной по 4 в трудлаги на перевоспитание несознательных элементов общества и прочих тунеядцев.

  3. Валентин Бондарь
    Ноябрь 25, 11:06 #3 Валентин Бондарь

    Опять не в ту сторону копаем… 🙁

  4. Igor Duginov
    Ноябрь 25, 11:07 #4 Igor Duginov

    Идея правильная. Только проверять — не проверишь. Поэтому лучше по пути Германии — до 3х лет стажа нельзя ездить ночью, на автобане не выше 110 и тп

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