Больше 150 л.с. — не для новичков? 53

В России новичкам запретят управлять мощными автомобилями

Автомобилистам, чей стаж меньше четырех лет, предложили запрещать управлять мощными автомобилями. Речь идет о мощности, которая превышает 150 л. с. Инициативу намерена внести в правительство РФ межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Авторы инициативы убеждают, что это снизит аварийность на российских дорогах.

Адвокат Марат Аманлиев утверждает, что речь должна идти только о машинах категории В.

«Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведет к потере контроля над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся в автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы», – заявил Аманлиев.

В Госдуме сообщили, что готовы поддержать это предложение. Однако эксперты отмечают, что идея требует доработки.

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