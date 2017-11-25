Больше 150 л.с. — не для новичков?

Автомобилистам, чей стаж меньше четырех лет, предложили запрещать управлять мощными автомобилями. Речь идет о мощности, которая превышает 150 л. с. Инициативу намерена внести в правительство РФ межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита». Авторы инициативы убеждают, что это снизит аварийность на российских дорогах.
Адвокат Марат Аманлиев утверждает, что речь должна идти только о машинах категории В.
«Причиной большого количества аварий является нарушение скоростного режима, превышение которого ведет к потере контроля над транспортным средством. В основном виновниками таких ДТП становятся молодые, новоиспеченные водители, которые после сдачи экзамена на право управления транспортным средством практически на следующий день садятся в автомобили повышенной мощности, к управлению которыми они абсолютно не готовы», – заявил Аманлиев.
В Госдуме сообщили, что готовы поддержать это предложение. Однако эксперты отмечают, что идея требует доработки.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Что за страна. Только запрещать умеют. Самое простое .
Ну вы же голосовали за железную руку гб’иста ) Притом многократно. Вот вам патернализм, какой он есть на практике. Твёрдой рукой, колонной по 4 в трудлаги на перевоспитание несознательных элементов общества и прочих тунеядцев.
Опять не в ту сторону копаем… 🙁
Идея правильная. Только проверять — не проверишь. Поэтому лучше по пути Германии — до 3х лет стажа нельзя ездить ночью, на автобане не выше 110 и тп
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