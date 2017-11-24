Volkswagen Tiguan получил версию Sportline 48

Volkswagen представит Tiguan Sportline на выставке Казимира Малевича.

Новый Tiguan Sportline можно увидеть с 23 по 26 ноября возле павильона «Рабочий и Колхозница». Помимо презентации новой модели, в рамках партнерства с ВДНХ Volkswagen также предоставит куратору выставки и исследователю русского авангарда Александре Шатских 150-сильный Tiguan в комплектации Highline.

Volkswagen является стратегическим партнером ВДНХ, и в рамках нашего сотрудничества мы рады поддержать выставку знаменитого художника Казимира Малевича. Для нас это не только большая честь, но и отличный повод представить широкой публике наш бестселлер Tiguan в эксклюзивной версии Sportline. Tiguan пользуется неизменно высоким спросом в России, — отметила Елена Смигановская, руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России.

Для Tiguan Sportline доступны бензиновые двигатели мощностью 180 л.с. и 220 л.с. или дизельный мотор мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion.

Функциональное оборудование Tiguan Sportline включает в себя эргономичные спортивные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.