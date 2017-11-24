Škoda Baby Mobil 11

В день матери Škoda подготовила подарок для мам малышей.

Будучи семейным брендом и заботясь о комфорте и безопасности родителей и детей, Škoda подготовила особенный сюрприз. На протяжении всех выходных 25 и 26 ноября в Москве и Санкт-Петербурге мамы малышей в возрасте до одного года смогут воспользоваться в своих поездках специально оборудованной для перевозки младенцев новой Škoda Octavia.

Baby Mobil – сервис, созданный маркой Škoda с производителем детского питания «Агуша». Задача совместного проекта «Главное путешествие» — сделать поездку из роддома домой для малышей и их родителей максимально комфортной и безопасной.

Cервис Baby Mobil для главного путешествия новорожденного из роддома домой доступен ежедневно в Москве и Санкт-Петербурге. Автомобиль позволяет семьям с удобством разместиться на заднем сиденье и перевезти многочисленные вещи.

С полными условиями акции можно ознакомится на странице проекта.