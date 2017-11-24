Škoda Baby Mobil
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Škoda Baby Mobil
Ноябрь 24 19:02 2017

В день матери Škoda подготовила подарок для мам малышей.

Будучи семейным брендом и заботясь о комфорте и безопасности родителей и детей, Škoda подготовила особенный сюрприз. На протяжении всех выходных 25 и 26 ноября в Москве и Санкт-Петербурге мамы малышей в возрасте до одного года смогут воспользоваться в своих поездках специально оборудованной для перевозки младенцев новой Škoda Octavia.

Škoda Octavia Baby Mobil

Škoda Octavia оборудована автолюлькой для младенцев в возрасте до одного года.

Baby Mobil – сервис, созданный маркой Škoda с производителем детского питания «Агуша». Задача совместного проекта «Главное путешествие» — сделать поездку из роддома домой для малышей и их родителей максимально комфортной и безопасной.

Škoda Octavia Baby Mobil

Škoda Auto  Россия в преддверии Дня матери расширяет действие сервиса Škoda Baby Mobil.

Cервис Baby Mobil для главного путешествия новорожденного из роддома домой доступен ежедневно в Москве и Санкт-Петербурге. Автомобиль позволяет семьям с удобством разместиться на заднем сиденье и перевезти многочисленные вещи.

С полными условиями акции можно ознакомится на странице проекта.

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Baby MobilOctaviaSkodaМоскваребенок в машинесанкт-Петербург
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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