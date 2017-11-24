Отзыв кроссоверов-близнецов Citroen и Peugeot
29

Отзыв кроссоверов-близнецов Citroen и Peugeot
Ноябрь 24 15:02 2017

Peugeot и Citroen отзывают более 6 тысяч кроссоверов.

Российское представительство концерна PSA объявило об отзыве двух кроссоверов-близнецов — Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. У автомобилей обнаружились проблемы с багажной дверью и мотором стеклоочистителя.

Citroen C4 Aircross

Росстандарт совместно с компанией Пежо Ситроен Рус отзывают 6 128 автомобилей. Половина из них приходится на кроссовер Peugeot 4008 — 3 085 единиц, а остальные на Citroen C4 Aircross — 2 971 автомобиль.

Обе модели имеют дефект амортизаторов двери багажного отделения и возможный выход из строя электропривода стеклоочистителя на этой же двери. Отзыв коснется машин, проданных в России с марта 2012 года по апрель 2016 года.

Официальные дилеры Peugeot и Citroen заменят амортизаторы двери багажного отделения и электродвигатель стеклоочистителя бесплатно. Обладателей «отзывных» 4008 и C4 Aircross в индивидуальном порядке уведомят о необходимости посетить сервис.

Проверить автомобиль на предмет участия в этой сервисной акции можно самостоятельно, сверив VIN-код с перечнем Росстандарта.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
4008C4 AircrossCitroenPeugeotкроссоверотзывотзывная кампанияРосстандарт
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

За рулем ребенок

За рулем ребенок 3

ЦКАД в Московской области достроят в 2025 году

ЦКАД в Московской области достроят в 2025 году 0

Новый Volkswagen Tiguan сможет тащить прицеп

Новый Volkswagen Tiguan сможет тащить прицеп 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.