Отзыв кроссоверов-близнецов Citroen и Peugeot 29

Peugeot и Citroen отзывают более 6 тысяч кроссоверов.

Российское представительство концерна PSA объявило об отзыве двух кроссоверов-близнецов — Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008. У автомобилей обнаружились проблемы с багажной дверью и мотором стеклоочистителя.





Росстандарт совместно с компанией Пежо Ситроен Рус отзывают 6 128 автомобилей. Половина из них приходится на кроссовер Peugeot 4008 — 3 085 единиц, а остальные на Citroen C4 Aircross — 2 971 автомобиль.

Обе модели имеют дефект амортизаторов двери багажного отделения и возможный выход из строя электропривода стеклоочистителя на этой же двери. Отзыв коснется машин, проданных в России с марта 2012 года по апрель 2016 года.

Официальные дилеры Peugeot и Citroen заменят амортизаторы двери багажного отделения и электродвигатель стеклоочистителя бесплатно. Обладателей «отзывных» 4008 и C4 Aircross в индивидуальном порядке уведомят о необходимости посетить сервис.

Проверить автомобиль на предмет участия в этой сервисной акции можно самостоятельно, сверив VIN-код с перечнем Росстандарта.

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