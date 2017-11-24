Отзыв BMW модели i3
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Отзыв BMW модели i3
Ноябрь 24 18:01 2017

BMW объявила об отзыве всех электромобилей i3.

Отзыву подлежат электромобили реализованные с 2014 по 2017 год. Причиной стало использование этих машин людьми невысокого роста.

BMW i3

Проведенные крэш-тесты показали, что в автомобилях i3 увеличивается риск получения травмы в области шеи людьми ростом около 152 см и весом порядка 50 кг в случае, если они не пристегнуты ремнем безопасности. Как отмечает портал Automotive News, всего с 2014 по 2017 год было продано 30,5 тысяч электрокаров i3, причем большая часть из них (29,3 тысячи) пришлась на США.

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BMWi3отзывэлектроавтомобиль
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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