Нападение на водителя скорой в Балашихе 114

В Подмосковье водитель избил врачей скорой за просьбу уступить дорогу.

Следователи выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи в подмосковной Балашихе. Сотрудники изучают, в том числе, и кадры, которые засняли очевидцы. Мужчина открывает дверь и замахивается на шофера спецтранспорта тяжелым предметом.

Угомонить дебошира помог подоспевший сотрудник бригады, который сидел на пассажирском сиденье. Сообщается, что водителя легковушки возмутила просьба медиков пропустить «скорую». Он, наверное, и решил проучить врачей. Все происходило во дворе жилого дома.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Источник