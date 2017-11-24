Нападение на водителя скорой в Балашихе
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Ноябрь 24 13:01 2017

В Подмосковье водитель избил врачей скорой за просьбу уступить дорогу.

Следователи выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи в подмосковной Балашихе. Сотрудники изучают, в том числе, и кадры, которые засняли очевидцы. Мужчина открывает дверь и замахивается на шофера спецтранспорта тяжелым предметом.

Угомонить дебошира помог подоспевший сотрудник бригады, который сидел на пассажирском сиденье. Сообщается, что водителя легковушки возмутила просьба медиков пропустить «скорую». Он, наверное, и решил проучить врачей. Все происходило во дворе жилого дома.

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видеофиксация нарушениякриминалскорая помощь
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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8 комментариев

  1. Irakli Gvazava
    Ноябрь 24, 13:25 #1 Irakli Gvazava

    псих должен сидеть в психбольнице,а посадят в тюрьму.

  2. Serge Medvedev
    Ноябрь 24, 13:28 #2 Serge Medvedev

    вопрос — куда эта скорая ехала и были ли включены спец-сигналы?

  3. Николай Голубев
    Ноябрь 24, 13:41 #3 Николай Голубев

    Ничего не понятно из видео, а водителей скорой столько охреневших на дороге.

  4. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Ноябрь 24, 14:37 #4 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    После просмотра цт не такое скоро начнется!!

  5. Виктор Голенский
    Ноябрь 24, 14:37 #5 Виктор Голенский

    А че ,,убили»не написали?дб

  6. Дмитрий Морозов
    Ноябрь 24, 15:38 #6 Дмитрий Морозов

    Что-то много стало в Балашихе проблем с правопорядком. Похоже, назрели кадровые решения…

  7. Sergey Udalinkin
    Ноябрь 24, 17:20 #7 Sergey Udalinkin

    Проблемы в народе назрели , а не в Балашихе!!! Расссея бл…

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