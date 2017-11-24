Нападение на водителя скорой в Балашихе

Следователи выясняют обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи в подмосковной Балашихе. Сотрудники изучают, в том числе, и кадры, которые засняли очевидцы. Мужчина открывает дверь и замахивается на шофера спецтранспорта тяжелым предметом.
Угомонить дебошира помог подоспевший сотрудник бригады, который сидел на пассажирском сиденье. Сообщается, что водителя легковушки возмутила просьба медиков пропустить «скорую». Он, наверное, и решил проучить врачей. Все происходило во дворе жилого дома.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
псих должен сидеть в психбольнице,а посадят в тюрьму.
вопрос — куда эта скорая ехала и были ли включены спец-сигналы?
Ничего не понятно из видео, а водителей скорой столько охреневших на дороге.
После просмотра цт не такое скоро начнется!!
А че ,,убили»не написали?дб
Что-то много стало в Балашихе проблем с правопорядком. Похоже, назрели кадровые решения…
Проблемы в народе назрели , а не в Балашихе!!!
Проблемы в народе назрели , а не в Балашихе!!! Расссея бл…
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