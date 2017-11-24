Daihatsu Terios 11 лет спустя 76

Daihatsu официально представила новый кроссовер Terios.

Daihatsu презентовала кроссовер третьего поколения. Со сменой поколений автомобиль получил полностью переработанный дизайн, но сохранила переднемоторную заднеприводную компоновку и рамную конструкцию кузова.

Daihatsu Terios имеет длину 4 435 мм, а ширина составляет 1695 мм. Дорожный просвет — 220 миллиметров.

Расстояние между осями – 2 685 мм. Кабина выросла на 170 мм, увеличилось расстояние между первым и вторым рядом сидений на 45, а багажное отделение на 150 миллиметров.

В автомобиле предлагается новый полуторалитровый двигатель, который выдает 104 л.с. мощностью 135 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

В список оснащение Terios вошли светодиодная головная оптика, мультимедийная система с поддержкой DVD, USB и возможностью подключения смартфона, кондиционер, система бесключевого доступа и помощи при подъеме.

Источник