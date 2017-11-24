Автономные XC90 для Uber
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Автономные XC90 для Uber
Ноябрь 24 12:06 2017

Volvo продаст Uber 24 000 автономных XC90.

Volvo опубликовала пресс-релиз, в котором заявляет, что предоставит Uber 24 000 полностью автономных кроссоверов XC90 в период с 2019 по 2021 годы.

Volvo XC90 Uber

Volvo и Uber вели совместные разработки автономных кроссоверов XC90, которые присоединятся к парку автомобилей Uber.

В августе 2016 года Volvo и Uber достигли соглашения о совместной работой над автономными автомобилями. В рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов, компании провели тестирование автономных технологий на автомобилях Volvo. Партнерство не было эксклюзивным и Uber параллельно проводит испытания совместно с Toyota и Ford.

Volvo XC90 Uber

Volvo же, в свою очередь, использует полученные наработки, чтобы продолжать работу над собственной моделью автономного автомобиля. В 2021 году компания надеется выпустить свой первый полностью автономный автомобиль. Примерно в это же время стоит ждать подобных премьер и от других — BMW, Ford и Volkswagen.

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uberVolvoXC90автономные автомобили
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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