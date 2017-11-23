Volvo XC40 встал на конвейер

Премьера нового Volvo XC40 состоялась в конце сентября в Милане.
Кроссовер XC40 – это первая модель Volvo, построенная на модульной платформе для компактных автомобилей CMA, которая была разработана совместно с Geely. Вседорожник будет доступен со 190-сильным дизелем и 254-сильным бензиновым мотором. В будущем линейка дополнится гибридной силовой установкой и полностью электрической модификацией.
Volvo XC40
Для запуска в серию новой модели, на предприятии на восемь тысяч квадратных метров была увеличена площадь сборочного цеха и установлено 363 новых робота. Завод в Бельгии выпускает автомобили Volvo с 1965 года. Здесь собирали кроссовер XC60 первого поколения, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country, а также седан S60 и универсал V60.
В России продажи новинки начнутся ближе к лету следующего года.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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