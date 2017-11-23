Volvo XC40 встал на конвейер
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Volvo XC40 встал на конвейер
Ноябрь 23 18:10 2017

В Бельгии стартовало производство кроссовера Volvo XC40.

Премьера нового Volvo XC40 состоялась в конце сентября в Милане.

Кроссовер XC40 – это первая модель Volvo, построенная на модульной платформе для компактных автомобилей CMA, которая была разработана совместно с Geely. Вседорожник будет доступен со 190-сильным дизелем и 254-сильным бензиновым мотором. В будущем линейка дополнится гибридной силовой установкой и полностью электрической модификацией.

Volvo XC40

Volvo XC40

Для запуска в серию новой модели, на предприятии на восемь тысяч квадратных метров была увеличена площадь сборочного цеха и установлено 363 новых робота. Завод в Бельгии выпускает автомобили Volvo с 1965 года. Здесь собирали кроссовер XC60 первого поколения, хэтчбеки V40 и V40 Cross Country, а также седан S60 и универсал V60.

В России продажи новинки начнутся ближе к лету следующего года.

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VolvoXC40автомобильное производствокомпактный кроссовер
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AMSRUS
AMSRUS

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