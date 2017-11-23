Subaru представит кроссовер Ascent 52

Subaru Ascent можно будет впервые увидеть на мотор-шоу в США

29 ноября стартует крайний в этом году автосалон в Лос-Анджелесе, на котором будет представлено большое количество новых автомобилей, среди которых и Subaru Ascent. Новинка типа SUV будет вмещать семь пассажиров.

В связи со скорой презентацией, японский автопроизводитель решил не дать общественности забыть о своей новинке и опубликовали фото кроссовера. Эта модель придет на замену Subaru Tribeca.

Другие данные об автомобиле держат в секрете. По неофициальным данным, под капотом авто будет двигатель 2,5 л объемом и мощностью 250 лошадиных сил.

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