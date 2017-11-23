Пилотная партия «Кортежа» 54

Началось производство пилотной партии автомобилей в рамках проекта «Кортеж»

Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» начал производство пилотной предсерийной партии спецавтомобилей на основе единой модульной платформы. В рамках первого этапа проекта предусмотрено создание производственных мощностей на базе ФГУП «НАМИ», рассчитанных на объем в 150-200 автомобилей, в том числе в специсполнении, часть из которых поступит в свободную продажу в конце 2018-начале 2019 года. Новые автомобили будут представлены в кузове седан, лимузин и минивэн, сообщает пресс-служба Минпромторга. Второй этап предполагает выпуск коммерческой серии автомобилей объемом от 5000 единиц в год с использованием крупносерийных производственных мощностей предприятий партнеров.

«Новейшие разработки, лежащие в основе «Единой модульной платформы», без преувеличения, во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на мировой арене. С одной стороны, мы создаем современную конструкторскую школу на основе самых передовых технологий и подходов к проектированию. С другой – входим в новый премиальный автомобильный сегмент. Отдельно следует подчеркнуть, что одной из основных целей проекта ЕМП является создание компетенций по разработке, а также развитие производства компонентной базы», – отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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