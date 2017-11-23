Мальчик приобрел красивый номер за 400 тыс долларов 56

12-летний мальчик купил автомобильный номер за 400 тысяч долларов.

Двенадцатилетний школьник из ОАЭ приобрел на аукционе в полицейском участке в Абу-Даби автомобильный номер за сумму, эквивалентную 400 тысячам долларов.

На регулярной полицейской распродаже, где продаются редкие и «красивые» автомобильные номера (вся выручка идет на нужды полиции), мальчик купил номер «1111», заплатив за него 1,5 млн дирхамов.

По информации издания, треть этой суммы — 500 тысяч дирхамов — это собственные средства 12-летнего Халифа Мазруи, которые он выиграл на конкурсе чтецов Корана. Оставшиеся деньги добавил отец мальчика.

Скорее всего, новый номер будет красоваться на «мерседесе», на котором Мазруи возят в школу. Пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет самостоятельно сесть за руль автомобиля, так как официально управлять транспортным средством в ОАЭ разрешается с 18 лет.

Номер «1111» не стал самым дорогим лотом аукциона. Местный бизнесмен Ахмед Марзуки приобрел номер «2» за 10 млн дирхам (2,7 млн долларов).

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