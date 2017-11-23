Допустимая норма алкоголя возросла 815

В Думе одобрили введение эквивалента опьянения по крови.

В Государственной Думе РФ было принято решение о необходимости разработки и установки нового максимально допустимого уровня алкоголя в крови водителя.

Инициативой предлагается дополнить статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, в соответствии с которым максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться «наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови». В действующей редакции КоАП эти показатели определены на уровне 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха. При их превышении водитель признается управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «в настоящее время при организации оказания медицинской помощи и проведения освидетельствования на состояние опьянения применяются методы проведения химико-токсикологических исследований для аналитической диагностики наличия в организме человека алкоголя, отвечающие практическим потребностям».

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