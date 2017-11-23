Дизайн ручной работы от Rolls-Roycе
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Дизайн ручной работы от Rolls-Roycе
Ноябрь 23 19:02 2017

Rolls-Royce Motor Cars представляет уникальный Ghost ‘Spirit of Calligraphy’

Rolls-Royce Motor Cars представляет Ghost ‘Spirit of Calligraphy’ («Дух каллиграфии»), созданный подразделением Bespoke в единственном экземпляре. Автомобиль, соединивший традиции ближневосточного региона и мастерство ручной работы британской марки, был показан на автосалоне в Дубае на прошлой неделе.

Rolls-Royce Ghost Spirit of Calligraphy (1)

В дизайне Ghost ‘Spirit of Calligraphy’ использованы элементы арабской каллиграфии, благодаря которой буквы и слова приобретают визуальные художественные формы. Так, приборную панель украшает инкрустация в виде утонченного орнамента, который образует знаменитая цитата Генри Ройса: «Возьми лучшее, что существует, и сделай еще лучше. Если этого не существует – создай это сам». Вязь элегантно переплетается, принимая форму «Духа экстаза» – легендарного символа марки. Узор также вышит на заднем сиденье, эффектно дополняя обивку из бирюзовой кожи.

Ghost с удлиненной колесной базой выполнен в черном оттенке Sapphire Black с контрастной белой декоративной линией цвета Arctic White. Центральная часть 21-дюймовых дисков, где располагается монограмма марки, также выкрашена в черный цвет с белым ободом. Для интерьера была выбрана бирюзовая гамма, которую оттеняет белая строчка и черные декоративные элементы.

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  Article "tagged" as:
Rolls-Royceавтомобильавтомобильный дизайн
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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