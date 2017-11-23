День рождения двух легенд

Фото: diecast43.livejournal.com/448560.html
Фото: Фото: diecast43.livejournal.com/448560.html
В переводе с немецкого «трабант» – спутник. Машину назвали в честь запущенного в том же году первого советского спутника. Вот история маленькой пластиковой машины из ГДР.
В разгар холодной войны Восточная Германия столкнулась с проблемой. Вернее, проблем у нее было много, но нехватка сырья была из них самой насущной. Поскольку стали катастрофически не хватало, инженерам, перед которыми поставили задачу создать «народный автомобиль», пришлось задействовать всю свою изобретательность.
Дуропласт
Выход вскоре нашелся – дуропласт. Это материал, который получают, размачивая хлопковые отходы в фенольной смоле и пропуская их потом через горячий пресс. Дуропласт был твердым, легким и годами сохранял цвет – не как стеклопластик, который со временем желтеет на солнце.
У «Траби» был металлический каркас, к которому и крепились панели из дуропласта. Характерной чертой машины было отсутствие бензонасоса – топливо само текло в карбюратор.
Как только коммунистические власти одобрили дизайн, завод приступил к массовому производству.
Конструкция машины, скрытая дуропластовыми панелями, была простой до гениальности. В ней было всего пять движущихся частей. Мотор с воздушным охлаждением весил всего 40 килограммов.
Весила машина всего чуть более 600 килограммов. С двухтактным, двухцилиндровым двигателем при таком весе «Трабант» был весьма юркой и приемистой игрушкой на городских улицах.
К середине 1960-х молочные «Трабанты» разных оттенков заполонили восточногерманские улицы.
А некоторые пошли даже на экспорт, причем не только в страны, закрытые «железным занавесом». Несколько автомобилей оказалось даже в Исландии. Всего до остановки производства в 1991 году было выпущено более 3,5 миллионов машин.
В самой же ГДР «Трабант» был роскошью – он стоил столько, сколько люди зарабатывали в среднем в год. А ждать его приходилось порой больше 10 лет.
ADN/BER 23.10.90Erfurt: Bild der Verg‰nglichkeit.ADN/Ralf Hirschberger
Социалистический блок с годами беднел, любое малейшее изменение в дизайне «Трабанта» требовало остановки и переделки всей сборочной линии и прессов для дуропласта. И в то время как западные и японские машины продолжали меняться и улучшаться, «Трабанты» выезжали с завода десятилетиями без изменений.
FILE PHOTO 11NOV89 — East German Trabant cars make their way past East Germans who have crossed the former border checkpoint Rudolphstein in Bavaria on motorway A9 after the opening of the East German border was announced in this November 11, 1989 file photo. The anniversary of the fall of the Berlin wall occurs November 9. JE/AA — RP1DRILJNTAB // Восточногерманские автомобили Trabant проезжают мимо восточных немцев, которые пересекли бывший пограничный контрольно-пропускной пункт Rudolphstein в Баварии на автомагистрали A9 после открытия границы с бывшей ГДР 9 ноября состоится годовщина падения Берлинской стены.
«Трабанты» получили известность благодаря синему выхлопному дыму, шлейф которого они оставляли за собой. Многие водители добавляли в бак моторное масло, полагая, что смесь продлит жизнь двухтактного двигателя. А чем больше масла, тем больше выхлоп.
AppleMark
К концу 1980-х «Трабанты» стали европейским символом коммунистической империи. По мере того как контроль Кремля ослабевал, ослабевал и пограничный контроль. Вереницы «Трабантов» устремились на Запад из Восточной Германии.
FILE PHOTO 10NOV89 — West Berlin citizens welcome East Germans who passed the border checkpoint Invaliden Strasse with an East German Trabant car after the opening of the East German border was announced in this November 10, 1989 file photo. The 10th anniversary off the «fall» of the Berlin wall is coming up on November 9, 1999.FAB — RP1DRILJFLAA
Когда рухнула Берлинская стена, запах выхлопных газов на улицах Берлина прозвали «духами свободы».
Но для многих в Восточной Германии «Трабанты» стали символом системы, которая в течение почти полувека подавляла все свободное. От них пытались отделаться. Тысячи машин были просто выброшены.
A Romanian Gypsy couple ride a horse-drawn cart carrying the beat-up body of an old Trabant car near Slatina. A Romanian Gypsy couple ride a horse-drawn cart carrying the beat-up body of an old Trabant car near Slatina (180km west of Bucharest) in this November 10, 2004 file picture. Romanian Gypsies, many of which deal in scrap metal, are finally turning to mainstream politics to demand their rights, with scores running in Romania’s November 28 joint presidential and parliamentary elections. TO GO WITH STORY BC-ROMANIA-GYPSY. REUTERS/Bogdan Cristel PP04110098 ODLY — RP5DRHYICZAA /// Романоязычная цыганская пара едет на конной тележке с разбитым кузовом старого автомобиля Трабант возле Слатины (180 км к западу от Бухареста). Фото: 10 ноября 2004 года.
Утилизировать дуропластовые панели оказалось нелегкой задачей. И иногда их просто снимали, чтобы продать корпус на металлолом. Впрочем, эта румынская семья решила не избавляться от металлического каркаса «Трабанта».
A stork sits in his nest on top of an east German Trabant car which was fixed on a metal tower in the east German town of Neuruppin, about 80kms north of the German capital Berlin, April 24. Northern Germany is enjoying sunny weather conditions with temperatures of around 20 degrees Celsius. **DIGITAL IMAGE** — PBEAHULUSDO /// Аист сидит в гнезде на восточногерманском автомобиле Трабант, который был установлен на металлической башне в восточногерманском городе Нойруппин, примерно в 80 км к северу от немецкой столицы Берлина, 24 апреля.
Некоторые автомобили ждала весьма необычная судьба. Это – знаменитое «Траби»-гнездо аистов в городе Нойруппин в Германии.
А вот «Трабант»-лимузин.
A participant of the 15th international Trabant drivers’ meeting poses on a modified Trabant car in Zwickau June 21, 2008. More than fifty years after the first Trabant rolled off an assembly line on November 7, 1957, the boxy vehicle has become the focus of a cheap-chic hot rod culture. The «Trabbi» was designed as the communist answer to the Volkswagen Beetle but it was built on the cheap and little altered before production halted in 1991. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY) — BM2E46L1CP101
Когда времена репрессий германского Штази стали стираться из памяти, «Трабант» вновь стал набирать популярность. В мире появились клубы владельцев автомобиля.
В Берлине энтузиасты автомобиля даже основали новый бизнес.
Машину обессмертили в искусстве. Эта скульптура у здания посольства Германии в Праге посвящена 4 тысячам немцев из Восточной Германии, которые убежали из страны и разместились в саду посольства. Им дали политическое убежище, но свои «Трабанты» им пришлось оставить на родине.
Последний «Трабант», произведенный в 1991 году, был розового цвета. Прямо с производственной линии его забрали в музей. Но этот автомобиль – совсем не шутка и не игрушка. Как сказал один из владельцев «Трабанта» Международному чешскому радио, «никакая другая машина в Германии не вызывает столько эмоций» — Текущее время.
22 ноября 1960 года на Украине была выпущена первая партия легендарного автомобиля «Запорожец».
Александр Пикуленко за рулем ЗАЗ 965
На этой машине в свое время ездили многие советские и даже российские граждане. Многие из них видели в «Запорожце» больше недостатков, чем достоинств.
Он был самым маленьким, самым дешевым и, наверное, самым очаровательным детищем послевоенного автопрома, пишет Discovery Channel Russia. Автомобиль был создан по мотивам FIAT-600, «Горбатый» получил другую подвеску и коробку, увеличенный до 13 дюймов размер шин, а главное – совершенно новый двигатель «965В». Силовой агрегат был 4-цилиндровым объемом 746 кубических см, с «вопящим» воздушным охлаждением, мощностью 23 л.с. и редкой V-образной конфигурацией. Купить «Запорожец» можно было за 20 средних советских зарплат.
ЗАЗ-965
Автомобиль стал героем огромного количества баек и анекдотов. Вот только несколько из них.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Кто близок к Асланяну — не могли бы перекинуть ему этот текст.
Сергей, извините, что не по теме, — я делаю рассылку известным журналистам и уважаемым профессионалам, — и вам тоже. Ниже — памфлет на деятеля СМИ, будет интересно, прочтёте. Всего наилучшего! Сергей Чилингарян
БАХИЛ НА ГОЛОВУ
Некоторые черты портрета главного редактора «Эха Москвы» Алексея Алексеевича Венедиктова с проставлением оценок.
В передаче «Без посредников», где ААВ напрямую общается со слушателями, его спросили: зачем упорно держится своей лохматой причёски? Он выразил недоумение: кому какое дело, — нравится, вот и ношу. То же, что солдат сказал бы взводному: какая разница, как лежит на койке моя постель – комком или заправлена? Ведь и тот и другой случай объединяет одно – опрятность. Все мы так устроены: заправленное, то есть приведённое в определённый порядок, безусловно, больше трафит взору. А косматая шевелюра может говорить о повышенной вбираемости смога. У Ильфа в записных книжках из могучей бороды профессора однажды и вовсе выскочила мышка.
У журналиста Юлии Латыниной, скажем, кудри плотнее, и ощущения, что вбирают в себя городской смог, нету. И потом, она женщина, сама природа позволяет ей куролесить с причёской так, как заблагорассудится.
Далее — http://www.proza.ru/2017/10/29/1513
Серёжа (ко всем тёзкам, которые младше, так обращаюсь), вы — человек прямой, не могли бы представить этот памфлет на ААВ самому герою? На все мои обращения (поверьте, вполне пристойные), он, его официальный адрес, отмолчались. Возможно, он с Бунтманом поместил меня в чёрные списки. Тогда перекиньте ему через барьер. Вам точно ничего не будет, вы — парламентёр; к тому же, замучаются менять вас. Всего наилучшего! Очень много в этом мире барьеров, которые не позволяют нам вместе покушать долму. Я в неё кладу дольки айвы и чуть-чуть кураги. Вы такие ароматические присадки признаёте?
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