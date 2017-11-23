День рождения двух легенд 35 Фото: diecast43.livejournal.com/448560.html

60 лет назад с производственной линии в городе Цвиккау сошел первый «Трабант».

В переводе с немецкого «трабант» – спутник. Машину назвали в честь запущенного в том же году первого советского спутника. Вот история маленькой пластиковой машины из ГДР.

В разгар холодной войны Восточная Германия столкнулась с проблемой. Вернее, проблем у нее было много, но нехватка сырья была из них самой насущной. Поскольку стали катастрофически не хватало, инженерам, перед которыми поставили задачу создать «народный автомобиль», пришлось задействовать всю свою изобретательность.

Выход вскоре нашелся – дуропласт. Это материал, который получают, размачивая хлопковые отходы в фенольной смоле и пропуская их потом через горячий пресс. Дуропласт был твердым, легким и годами сохранял цвет – не как стеклопластик, который со временем желтеет на солнце.

У «Траби» был металлический каркас, к которому и крепились панели из дуропласта. Характерной чертой машины было отсутствие бензонасоса – топливо само текло в карбюратор.

Как только коммунистические власти одобрили дизайн, завод приступил к массовому производству.

Конструкция машины, скрытая дуропластовыми панелями, была простой до гениальности. В ней было всего пять движущихся частей. Мотор с воздушным охлаждением весил всего 40 килограммов.

Весила машина всего чуть более 600 килограммов. С двухтактным, двухцилиндровым двигателем при таком весе «Трабант» был весьма юркой и приемистой игрушкой на городских улицах.

К середине 1960-х молочные «Трабанты» разных оттенков заполонили восточногерманские улицы.

А некоторые пошли даже на экспорт, причем не только в страны, закрытые «железным занавесом». Несколько автомобилей оказалось даже в Исландии. Всего до остановки производства в 1991 году было выпущено более 3,5 миллионов машин.

В самой же ГДР «Трабант» был роскошью – он стоил столько, сколько люди зарабатывали в среднем в год. А ждать его приходилось порой больше 10 лет.

Социалистический блок с годами беднел, любое малейшее изменение в дизайне «Трабанта» требовало остановки и переделки всей сборочной линии и прессов для дуропласта. И в то время как западные и японские машины продолжали меняться и улучшаться, «Трабанты» выезжали с завода десятилетиями без изменений.

«Трабанты» получили известность благодаря синему выхлопному дыму, шлейф которого они оставляли за собой. Многие водители добавляли в бак моторное масло, полагая, что смесь продлит жизнь двухтактного двигателя. А чем больше масла, тем больше выхлоп.

К концу 1980-х «Трабанты» стали европейским символом коммунистической империи. По мере того как контроль Кремля ослабевал, ослабевал и пограничный контроль. Вереницы «Трабантов» устремились на Запад из Восточной Германии.

Когда рухнула Берлинская стена, запах выхлопных газов на улицах Берлина прозвали «духами свободы».

Но для многих в Восточной Германии «Трабанты» стали символом системы, которая в течение почти полувека подавляла все свободное. От них пытались отделаться. Тысячи машин были просто выброшены.

Утилизировать дуропластовые панели оказалось нелегкой задачей. И иногда их просто снимали, чтобы продать корпус на металлолом. Впрочем, эта румынская семья решила не избавляться от металлического каркаса «Трабанта».

Некоторые автомобили ждала весьма необычная судьба. Это – знаменитое «Траби»-гнездо аистов в городе Нойруппин в Германии.

А вот «Трабант»-лимузин.

Когда времена репрессий германского Штази стали стираться из памяти, «Трабант» вновь стал набирать популярность. В мире появились клубы владельцев автомобиля.

В Берлине энтузиасты автомобиля даже основали новый бизнес.

Машину обессмертили в искусстве. Эта скульптура у здания посольства Германии в Праге посвящена 4 тысячам немцев из Восточной Германии, которые убежали из страны и разместились в саду посольства. Им дали политическое убежище, но свои «Трабанты» им пришлось оставить на родине.

Последний «Трабант», произведенный в 1991 году, был розового цвета. Прямо с производственной линии его забрали в музей. Но этот автомобиль – совсем не шутка и не игрушка. Как сказал один из владельцев «Трабанта» Международному чешскому радио, «никакая другая машина в Германии не вызывает столько эмоций» — Текущее время .

А 22 ноября отметил день рождения наш «Горбатый Запорожец» — ЗАЗ 965.

22 ноября 1960 года на Украине была выпущена первая партия легендарного автомобиля «Запорожец».

На этой машине в свое время ездили многие советские и даже российские граждане. Многие из них видели в «Запорожце» больше недостатков, чем достоинств.

Он был самым маленьким, самым дешевым и, наверное, самым очаровательным детищем послевоенного автопрома, пишет Discovery Channel Russia . Автомобиль был создан по мотивам FIAT-600, «Горбатый» получил другую подвеску и коробку, увеличенный до 13 дюймов размер шин, а главное – совершенно новый двигатель «965В». Силовой агрегат был 4-цилиндровым объемом 746 кубических см, с «вопящим» воздушным охлаждением, мощностью 23 л.с. и редкой V-образной конфигурацией. Купить «Запорожец» можно было за 20 средних советских зарплат.

Автомобиль стал героем огромного количества баек и анекдотов. Вот только несколько из них.

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