Porsche выходит из гонок FIA WEC 12

Трехкратный победитель Ле-Мана прощается с чемпионатом WEC.

Porsche LMP, заняв в последней гонке в Бахрейне два призовых места, выходит из чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

В очень эмоциональном и насыщенном событиями финале 2017 пилоты Эрл Бамбер (Новая Зеландия), Тимо Бернхард (Германия) и Брендон Хартли (Новая Зеландия), которые уже две недели назад завоевали свои чемпионские титулы, были вторыми в гонке преследования.

Победители Ле-Мана этого года отстали в результате инцидента, произошедшего в начале гонки. Второй автомобиль команды под пилотированием Нила Яни (Швейцария), Андре Лоттерера (Германия) и Ника Тэнди (Великобритания) стартовал с поул-позиции, но из-за столкновения и последовавшего за ним штрафа тоже был отброшен назад. Лоттерер показал самое быстрое время прохождения круга и после шести часов гонки пришел к финишу третьим. Победа в ночной гонке досталась Toyota.

Председатель правления компании Volkswagen AG Маттиас Мюллер взмахом флага подал сигнал к старту этой гонки. Вместе с ней завершилась одна из самых успешных глав автоспортивной истории Porsche: с 2015 и по 2017 год команда Porsche LMP завоевала три победы подряд в общем зачете в Ле-Мане и получила три чемпионских титула в зачете производителей и пилотов. Начиная с дебюта Porsche 919 Hybrid в 2014 году, в 34 гонках было одержано 17 побед, из них семь двойных, завоевано 20 поул-позиций и 13 раз показано лучшее время круга.

С последним гоночным выступлением Porsche 919 Hybrid подходит к концу целая эра. За четыре года участия в гонках 919-й достиг почти всего возможного и продемонстрировал преимущество гибридного привода. Комбинация высокоэффективного двигателя внутреннего сгорания и мощного электромотора в 919 Hybrid достигла нового уровня. Мы будем последовательно двигаться по этому пути в наших дорожных спорткарах, — прокоментировал Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, ответственный за исследования и разработки.

Как проходила гонка для стартового номера 1:

Стартующий пилот Нил Яни – который, как и Тимо Бернхард, начинал гонку все четыре раза в Ле-Мане – защищает свою лидирующую позицию от атакующего Toyota и удерживает при возобновлении гонки по окончанию фазы автомобиля безопасности в конце пятого круга. На 19-м круге он больше не может сдерживать Toyota под номером 8, а на 20-м круге его обходит также и Toyota под номером 7. Через 30 кругов Яни, находясь к тому моменту на третьей позиции, съезжает для дозаправки.

После этого он второй, так как в Toyota номер 7 также производится смена пилотов и замена шин. Но на 48-м круге Toyota на новых шинах вновь отыгрывает преимущество. После 61 круга Яни передает Нику Тэнди автомобиль, занимающий третью позицию. Британец заправляется топливом после 92 кругов и обгоняет Toyota номер 7, поскольку в нем тоже меняются пилоты и шины. Занимая второе место, Тэнди после 124 кругов второй раз заправляется топливом, отказывается от замены шин и выходит в лидеры. Всего шесть кругов спустя у него происходит столкновение с отставшим на круг участником.

В результате повреждена передняя левая шина; Тэнди с трудом добирается до боксов, там меняется также еще передняя часть автомобиля, за руль садится Андре Лоттерер. Пока у Porsche шла замена, проходит 131-й круг гонки. Лоттерер после 161 кругов отбывает штраф stop-and-go за столкновение Тэнди и после 162 кругов снова съезжает в боксы; на этот раз для дозаправки топливом и замены шин. В конце 193-го круга Лоттерер еще раз заправляет топливо и приходит к финишу третьим с отставанием на один круг, в то время как победитель проезжает 199 кругов.

Как проходила гонка для стартового номера 2:

Тимо Бернхард, стартовавший третьим, продвигается вперед на второе место, но на третьем круге наезжает на лежащий на трассе ограничитель, который застревает под автомобилем. Во время фазы автомобиля безопасности это было незаметно – только после разрешения к возобновлению гонки к шестому кругу.

В конце седьмого круга Бернхард уходит на пит-стоп: ограничитель удаляется и меняется передняя часть кузова. Теряется почти круг. После 37 кругов он передает управление 919-го, находящегося к тому моменту на четвертой позиции, Брендону Хартли. Новозеландец заправляется после 68 кругов и по-прежнему остается четвертым. Во время фазы нейтрализации после 96 кругов Хартли в кокпите сменяет Эрл Бамбер, который продолжает движение на новых шинах – продвинувшись при этом вперед на третью позицию, поскольку Toyota номер 7 ремонтируется после столкновения. Бамбер заправляется после 127 кругов и продолжает гонку.

В конце 150-го круга за руль вновь садится Бернхард. Он в последний раз заправляет топливо после 177 кругов. Пилот, который проехал в 2013 году первые метры на первом тестовом шасси Porsche 919 Hybrid, проезжает на прототипе и его последний отрезок дистанции. С отставанием в один круг он приходит к финишу вторым.