Пассажирский автобус улетел с трассы М4

В Домодедовском районе Подмосковья на трассе в результате аварии перевернулся междугородний автобус Neoplan. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на подмосковное управление МВД, в нем находились 46 пассажиров.
Число пострадавших при опрокидывании автобуса на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Домодедовском районе Московской области увеличилось до 20 человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
Причины аварии пока неизвестны. Версий несколько: техническая неисправность, плохие погодные условия, водитель мог уснуть за рулем. По словам пассажиров автобуса — аварию спровоцировали другие участники ДТП. По факту ДТП проводится проверка.
На сайте областного управления МЧС говорится, что авария произошла во вторник в 07:30 мск в районе села Ям на 34-м километре трассы М4 «Дон». На данный момент затруднений движения по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы нет.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Доколь?
Эти автобусники вместе с фурами задолбали ехать по М4 в левом ряду! Ехали бы в правом ряду свои 80 км/ч и не было бы никаких аварий. А то как начнут друг друга обгонять, один едет 80, а другой 82 км/ч, а легковые едут в правом и быстрее получается!
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