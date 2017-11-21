Пассажирский автобус улетел с трассы М4 112

Автобус с 46 пассажирами перевернулся на трассе М4.

В Домодедовском районе Подмосковья на трассе в результате аварии перевернулся междугородний автобус Neoplan. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на подмосковное управление МВД, в нем находились 46 пассажиров.

Число пострадавших при опрокидывании автобуса на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Домодедовском районе Московской области увеличилось до 20 человек, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших .

Причины аварии пока неизвестны. Версий несколько: техническая неисправность, плохие погодные условия, водитель мог уснуть за рулем. По словам пассажиров автобуса — аварию спровоцировали другие участники ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

На сайте областного управления МЧС говорится, что авария произошла во вторник в 07:30 мск в районе села Ям на 34-м километре трассы М4 «Дон». На данный момент затруднений движения по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы нет.

Источник