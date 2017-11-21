Пассажирский автобус улетел с трассы М4
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Пассажирский автобус улетел с трассы М4
Ноябрь 21 17:03 2017

Автобус с 46 пассажирами перевернулся на трассе М4.

В Домодедовском районе Подмосковья на трассе в результате аварии перевернулся междугородний автобус Neoplan. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на подмосковное управление МВД, в нем находились 46 пассажиров.

Авария автобус Дон-4

Число пострадавших при опрокидывании автобуса на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Домодедовском районе Московской области увеличилось до 20 человек, передает РИА Новости.

Авария автобус Дон-4

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Причины аварии пока неизвестны. Версий несколько: техническая неисправность, плохие погодные условия, водитель мог уснуть за рулем. По словам пассажиров автобуса —  аварию спровоцировали другие участники ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

Авария автобус Дон-4

На сайте областного управления МЧС говорится, что авария произошла во вторник в 07:30 мск в районе села Ям на 34-м километре трассы М4 «Дон». На данный момент затруднений движения по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы нет.

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Саша Овсянников
    Ноябрь 21, 18:22 #1 Саша Овсянников

    Доколь?

  2. Павел Сенькин
    Ноябрь 21, 19:18 #2 Павел Сенькин

    Эти автобусники вместе с фурами задолбали ехать по М4 в левом ряду! Ехали бы в правом ряду свои 80 км/ч и не было бы никаких аварий. А то как начнут друг друга обгонять, один едет 80, а другой 82 км/ч, а легковые едут в правом и быстрее получается!

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