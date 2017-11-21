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Медведев разрешил заряжать электромобили в помещениях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в правила противопожарного режима. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, владельцы электрических автомобилей получили право заряжать свои авто в помещениях.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения. Установлена возможность заряжать электромобили в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения и стоянки транспорта», — говорится в пояснении к документу.

Отметим, что по итогам 9 месяцев 2017 года продажи электромобилей в России выросли на 37,5%. Впрочем, в абсолютных значениях продажи выглядят скромно: в настоящее время парк электрокаров насчитывает 66 единиц против 48 штук годом ранее.

По данным агентства Автостат, рост продаж электрокаров в стране обеспечивает американская марка Tesla, на долю которой приходится 2/3 от общего объема. Так, за январь-сентябрь обладателями таких электромобилей стали 46 жителей нашей страны, что почти вдвое выше, чем за 9 месяцев 2016 года (24 шт.). Положительную динамику также демонстрирует и Nissan Leaf, который за отчетный период разошелся тиражом в 16 реализованных электрокаров (11 — годом ранее). Также с начала нынешнего года россияне приобрели 3 новых Renault Twizy и 1 — Mitsubishi i-MiEV.

При этом более 60% электромобилей встали на учет в столичном регионе (Москва и Подмосковье), что в общей сложности составляет 40 единиц. Еще 12 электрокаров отправились на Дальний Восток, а именно в Приморский и Хабаровский края (9 и 3 шт. соответственно). В Краснодарском крае приобретено 3 таких машины, в Татарстане, Санкт-Петербурге и Ростовской области — по 2. По одному электромобилю было куплено в Удмуртии, Иркутской, Воронежской, Рязанской и Тверской областях.

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