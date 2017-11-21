Личному автотранспорту угрозы нет? 23

Ford: «Умная мобильность» и райдшеринг не уничтожат личные автомобили

Уже в ближайшие годы прибыль от программного обеспечения и услуг может составить значительную часть доходов Ford, а возможно и превзойти доходы от производства и продажи автомобилей. При этом в Ford верят, что личный автомобиль по-прежнему будет играть важную роль в транспортной системе будущего. Об этом сообщила Марси Клеворн (Marcy Klevorn), президент подразделения «Мобильность» в Ford Motor Company, в своем выступлении на Глобальной автомобильной конференции Barclays 2017 в Нью-Йорке. Клеворн также рассказала о структуре и организации работы непрерывно растущего подразделения услуг «умной мобильности» Ford.

«Умной мобильностью» в подразделении, возглавляемом Клеворн, в настоящее время занимаются 14-15 тысяч человек – в эту структуру вошли в том числе IT-отделы автопроизводителя. Это составляет около 7% от общего числа сотрудников Ford Motor Company (порядка 200 000 человек во всем мире). Помимо США и Европы, крупные команды подразделения расположены в Китае и в Индии. «Мы считаем, что важно присутствовать на локальных рынках. Один из способов быть подготовленным к вызовам будущего во время роста – это по максимуму использовать централизованные платформы, но при этом располагать командой людей на локальном рынке, которая понимает его уникальные потребности», – отметила Клеворн.

Работа в «лабораториях» Ford налажена по принципам, которых придерживаются в компаниях-разработчиках программного обеспечения. Под каждый проект создается группа разработки продукта, состоящая из 8-12 человек, занимающихся одним продуктом или услугой и ориентированная на определенного потребителя. В качестве примера Клеворн привела услугу по продаже телеметрических данных коммерческим клиентам, которую в Ford намерены развивать со следующего года. «В группе разработки есть «владелец продукта», ответственный за расчет прибылей и убытков, менеджер по продукту, управляющий командой разработчиков. Специалисты по данным и аналитике решают, как мы будем собирать данные и оценивать их, какие выводы будем делать на основе полученных данных. Наконец, разработчики программного обеспечения создают сам продукт и поддерживают его после запуска», – пояснила Клеворн.

По аналогии с планом жизненных циклов автомобилей в Ford был разработан план жизненных циклов цифровых сервисов. Одной из задач подразделения мобильности является синхронизации этих планов: определенные функции автомобиля и определенные сервисы будут работать скоординировано, что обеспечит максимум удобства пользователям.

Прибыль от цифровых сервисов, привела прогнозы компании Клеворн, будут составлять значительную часть дохода Ford уже в 2020-2025 г. «Очевидно, что маржинальность услуг и цифровых продуктов, значительно выше, чем материальной продукции», – напомнила она. По ее словам, «умная мобильность» в Ford будет развиваться по двум направлениям: улучшение личного опыта использования автомобиля и решение транспортных проблем городов в целом, в том числе благодаря мультимодальности – использованию нескольких видов транспорта в рамках одной поездки.

При этом топ-менеджер отметила, что современные тенденции не приведут к исчезновению личного автотранспорта. «Есть города, которые могут запретить автомобили вообще, или разрешить только автомобили, используемые на условиях райдшеринга, или сделать личные автомобили слишком дорогими. Поэтому для нас важно заниматься всеми видами транспорта, поэтому для нас важен райдшеринг. Но я не думаю, что это приведет к исчезновению личного владения автомобилем. Часть нашего глобального видения – это свобода перемещения человека, а это может означать разные вещи для людей в зависимости от того, в какой среде они проживают. В удаленных уголках Земли свобода перемещения может означать владение собственным автомобилем», – подчеркнула Марси Клеворн.