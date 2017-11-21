Колыма и Магадан под снегом. Совсем.

Уже пятый за последний месяц снежный циклон надвигается на Магаданскую область. Об этом предупредили спасатели, отметив, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с погодными условиями.
Как сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области, с начала ноября в регион пришло уже четыре циклона. Всего за две недели выпала двухмесячная норма осадков. Из-за сильного ветра приостанавливал работу аэропорт Магадана.
19 и 20 ноября в регионе вновь ухудшатся погодные условия. Так, циклон коснется Магадана, Ольского, Омсукчанского, Северо=Эвенского, Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского и Среднеканского городских округов. Возможны повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушения работы всех видов транспорта и образование снежных заносов.
Очередной циклон принесет с собой рекордное количество осадков. Однако циклон принесет теплые воздушные массы. температура воздуха значительно поднимется.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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