Колыма и Магадан под снегом. Совсем.
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Ноябрь 21 08:02 2017

Пятый за месяц циклон идет на Колыму, Магадан заметет снегом — МЧС

Уже пятый за последний месяц снежный циклон надвигается на Магаданскую область. Об этом предупредили спасатели, отметив, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с погодными условиями.

Как сообщили в ГУ МЧС по Магаданской области, с начала ноября в регион пришло уже четыре циклона. Всего за две недели выпала двухмесячная норма осадков. Из-за сильного ветра приостанавливал работу аэропорт Магадана.

19 и 20 ноября в регионе вновь ухудшатся погодные условия. Так, циклон коснется Магадана, Ольского, Омсукчанского, Северо=Эвенского, Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского и Среднеканского городских округов. Возможны повреждения линий электропередачи и линий связи, нарушения работы всех видов транспорта и образование снежных заносов.

Очередной циклон принесет с собой рекордное количество осадков. Однако циклон принесет теплые воздушные массы. температура воздуха значительно поднимется.

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зимняя дорогаМагаданпогода
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AMSRUS
AMSRUS

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