Изменилась схема движения на Садовом 117

В районе Таганской площади закрыт съезд на Садовое кольцо.

Изменилась схема движения автомобилей, закрыт съезд на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка.

О предстоящих изменениях оповестили заранее однако для многих автолюбителей нововведения стали полной неожиданностью. Съезд с дублера на Садовое кольцо рядом с Большим Дровяным переулком всегда пользовался большой популярностью, поэтому с утра машины продолжали ехать по-прежнему маршруту.

Всего закрыли два съезда: первый — с дублера на внешнюю сторону Садового кольца, второй — на другой стороне дороги — съезд с кольца в сторону Таганской площади. Таким образом будут разведены разные транспортные потоки, которые раньше пересекались в этом месте. То есть машины будут ехать параллельно.

В ЦОДД уверяют, что новая схема движения значительно снизит задержки в движении автомобилей. Водителям придется ехать дальше, чтобы попасть на нужный съезд. Насколько улучшится ситуация станет понятно через пару недель, когда водители привыкнут к новой схеме, и специалисты смогут проанализировать, как изменились транспортные потоки.

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