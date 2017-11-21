Изменилась схема движения на Садовом
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Изменилась схема движения на Садовом
Ноябрь 21 10:02 2017

В районе Таганской площади закрыт съезд на Садовое кольцо.

Изменилась схема движения автомобилей, закрыт съезд на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка.

О предстоящих изменениях оповестили заранее однако для многих автолюбителей нововведения стали полной неожиданностью. Съезд с дублера на Садовое кольцо рядом с Большим Дровяным переулком всегда пользовался большой популярностью, поэтому с утра машины продолжали ехать по-прежнему маршруту.

Садовое кольцо новая схема движения

Всего закрыли два съезда: первый — с дублера на внешнюю сторону Садового кольца, второй — на другой стороне дороги — съезд с кольца в сторону Таганской площади. Таким образом будут разведены разные транспортные потоки, которые раньше пересекались в этом месте. То есть машины будут ехать параллельно.

В ЦОДД уверяют, что новая схема движения значительно снизит задержки в движении автомобилей. Водителям придется ехать дальше, чтобы попасть на нужный съезд. Насколько улучшится ситуация станет понятно через пару недель, когда водители привыкнут к новой схеме, и специалисты смогут проанализировать, как изменились транспортные потоки.

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Москвапроезд закрытСадовое кольцо
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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Vitaly Grozny
    Ноябрь 21, 10:26 #1 Vitaly Grozny

    Идиоты, эти съезды никому и никогда не мешали. Теперь же на дублеры будут натыкиваться большее количество машин задолго до нужных съездов.

  2. Aleksandr Kharchenko IceCat
    Ноябрь 21, 10:38 #2 Aleksandr Kharchenko IceCat

    С Садового на Марксистскую как теперь? Красота…

  3. Serge Shchetinsky
    Ноябрь 21, 10:55 #3 Serge Shchetinsky

    Осталось разобрать урбанину и сделать опять нормальный съезд на Яузу там 🙂

  4. Alex Plaksin
    Ноябрь 21, 12:24 #4 Alex Plaksin

    Интересно, когда-нибудь у какого-нибудь издания хватит смекалки иллюстрировать такие новости наглядными схемами?

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