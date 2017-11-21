Hyundai — финиш на высокой ноте 19

Hyundai завоевала четвертую победу на FIA WRC 2017 года.

Экипаж бельгийцев Тьерри Невилля и Николя Жилсула в напряженной борьбе и при сложнейших погодных условиях смог добиться заслуженной победы в гонке и сохранить за собой второе место в личном зачете чемпионата.

Хайден Пэддон и Себ Маршалл смогли показать самое сильное выступление за весь уик-энд и финишировать третьими. Новозеландский пилот закрепился в заключительный день на четвертой позиции, однако после схода шедшего вторым экипажа Яри-Матти Латвалы на Power Stage смог подняться выше, на третье, призовое место.

Лучшее время на отдельных спецучастках, показанное Пэддоном и Невиллем, позволили довести число побед команды до 14 из возможных 19 (2 спецучастка по ходу гонки были отменены). Благодаря этому «Ралли Австралия» оказалось самым результативным за всю четырехлетнюю историю выступлений команды Hyundai Motorsport в WRC.

В программу заключительного дня соревнования изначально входило пять спецучастков – двукратное прохождение спецучастков Pilbara Reverse (протяженность 9,93 км) и Wedding Bells (6,44 км) и однократное – длинного, 31,9-километрового, спецучастка Bucca.

Для команды Hyundai столь сильно проведенное «Ралли Австралия» стало весьма позитивным завершением сезона 2017 года. Четыре одержанные на этапах победы – это вдвое лучший результат по сравнению с предыдущим чемпионатом, помимо этого – экипажам удалось выиграть в этом сезоне 91 спецучасток против 47, на которых были показаны лучшие времена в 2016 году.

Общая итоговая классификация – Ралли Австралия

1 Т. Невилль Н. Жилсул Hyundai i20 Coupe WRC 2:35:44.8 2 О. Тянак М. Ярвеойа Ford Fiesta WRC +22,5 3 Х. Пэддон С. Маршалл Hyundai i20 Coupe WRC +59,1 4 С. Ожье Ж. Инграссиа Ford Fiesta WRC +2:27,7 5 Э. Эванс Д. Барритт Ford Fiesta WRC +3:05,6 6 Э. Лаппи Я. Ферм Toyota Yaris WRC +3:49,5 7 К. Мик П. Нэйгл Citroën C3 WRC +22:58,4

Чемпионат мира по ралли FIA 2017 года – Зачет команд после 13 этапов