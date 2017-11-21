Hyundai — финиш на высокой ноте

Экипаж бельгийцев Тьерри Невилля и Николя Жилсула в напряженной борьбе и при сложнейших погодных условиях смог добиться заслуженной победы в гонке и сохранить за собой второе место в личном зачете чемпионата.
Хайден Пэддон и Себ Маршалл смогли показать самое сильное выступление за весь уик-энд и финишировать третьими. Новозеландский пилот закрепился в заключительный день на четвертой позиции, однако после схода шедшего вторым экипажа Яри-Матти Латвалы на Power Stage смог подняться выше, на третье, призовое место.
Лучшее время на отдельных спецучастках, показанное Пэддоном и Невиллем, позволили довести число побед команды до 14 из возможных 19 (2 спецучастка по ходу гонки были отменены). Благодаря этому «Ралли Австралия» оказалось самым результативным за всю четырехлетнюю историю выступлений команды Hyundai Motorsport в WRC.
В программу заключительного дня соревнования изначально входило пять спецучастков – двукратное прохождение спецучастков Pilbara Reverse (протяженность 9,93 км) и Wedding Bells (6,44 км) и однократное – длинного, 31,9-километрового, спецучастка Bucca.
Для команды Hyundai столь сильно проведенное «Ралли Австралия» стало весьма позитивным завершением сезона 2017 года. Четыре одержанные на этапах победы – это вдвое лучший результат по сравнению с предыдущим чемпионатом, помимо этого – экипажам удалось выиграть в этом сезоне 91 спецучасток против 47, на которых были показаны лучшие времена в 2016 году.
C 2014 года www.amsrus.ru
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