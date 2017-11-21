HUD-дисплей 42

Lincoln внедрит индикатор на лобовом стекле.

Lincoln, входящий в подразделение Ford, станет первым, кто внедрит в серийное производство новый индикатор на лобовом стекле (HUD), разработанный компанией Continental. Это еще не дополненная реальность в полном смысле слова, но решительный шаг к ней.

Исследования Технологического института транспорта показало, что шанс аварии или создания аварийной ситуации возрастает больше чем в два раза, когда водитель отводит взгляд от дороги. Технология HUD способна сократить необходимость отвлекаться от управления машиной, выводя на лобовое стекло избранные показатели: скорость, обороты двигателя, карту или изображение с камер.

Информация о состоянии транспортного средства выводится внизу лобового стекла, над капотом, а AR-подсказки (подсвеченные дорожные знаки или потенциально опасные объекты, которые находится в 20 — 100 метрах от машины) — впереди, на линии глаз. Данные приспосабливаются к транспортным условиям при помощи радаров и сенсоров, цифровых карт и GPS-позиционирования. Также система поддерживает оповещения от других машин.

Вместо жидкокристаллических индикаторов на тонкопленочных транзисторах Continental применит новую технологию цифровых микрозеркал, которые генерируют графические элементы так же, как цифровые кинопроекторы, при помощи зеркальной оптики. Промежуточный экран и последовательное управление цветом приводит к созданию более ярких и четких изображений, чем у предыдущих поколений HUD.

Новый цифровой индикатор компании Continent появится в 2018 году в модели Lincoln Navigator, сообщает New Atlas.

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