Хакеры и современные автомобили 7

Хакеры могут убить миллионы владельцев автомобилей

Автомобильные и компьютерные эксперты США забили тревогу. По их мнению, хакеры способны спровоцировать масштабный взлом внутренних систем современных машин, что может стать причиной смерти миллионов людей, сообщила The Times.

Ученые Нью-Йоркского университета считают автомобили, выпущенные после 2005 года, слабо защищенными от хакерских атак. Существующие уязвимости позволяют перехватить не только рулевой управление, но и контроль запуска двигателя, а также тормозной системы, пишет издание.

В случае масштабного взлома автомобили станут смертоносным оружием против людей, которое способно погубить миллионы человеческих жизней. Эту проблему стоит отнести к серьезным вызовам национальной безопасности многих стран.

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