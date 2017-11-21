Хакеры и современные автомобили
7

Хакеры и современные автомобили
Ноябрь 21 13:02 2017

Хакеры могут убить миллионы владельцев автомобилей

Автомобильные и компьютерные эксперты США забили тревогу. По их мнению, хакеры способны спровоцировать масштабный взлом внутренних систем современных машин, что может стать причиной смерти миллионов людей, сообщила The Times.

Ученые Нью-Йоркского университета считают автомобили, выпущенные после 2005 года, слабо защищенными от хакерских атак. Существующие уязвимости позволяют перехватить не только рулевой управление, но и контроль запуска двигателя, а также тормозной системы, пишет издание.

В случае масштабного взлома автомобили станут смертоносным оружием против людей, которое способно погубить миллионы человеческих жизней. Эту проблему стоит отнести к серьезным вызовам национальной безопасности многих стран.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
автомобиливзломхакеры
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen приостановил выпуск нескольких моделей

Volkswagen приостановил выпуск нескольких моделей 0

Ученые учатся добывать топливо из воздуха

Ученые учатся добывать топливо из воздуха 0

Тушкан… Тускан… Туксон…

Тушкан… Тускан… Туксон… 14

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.