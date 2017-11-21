Электромобиль от Škoda 18

Škoda Auto планирует наладить производство электромобилей в Млада-Болеславе с 2020 года

ŠKODA AUTO планирует наладить на заводе в Млада-Болеславе производство электрических автомобилей. В 2019 году чешский бренд также начнет выпуск компонентов для plug-in гибридных моделей. Производство электромобилей и компонентов к ним является важной частью

стратегии развития компании.

«В будущем ŠKODA будет выпускать электромобили, – говорит Бернхард Майер (Bernhard Maier), председатель Совета директоров ŠKODA. – Уже в 2025 году мы планируем предложить нашим клиентам пять полностью электрических моделей в разных сегментах. Мы очень рады тому, что первый электромобиль ŠKODA будет произведен именно в Чешской Республике. Это решение подчеркивает уверенность концерна Volkswagen Group в нашей марке и ее сотрудниках. Старт производства электромобилей станет новой вехой в истории не только ŠKODA, но и промышленности всей страны».

Помимо электромобилей в 2019 году в Млада-Болеславе будут выпускаться компоненты для plug-in гибридных силовых установок для различных моделей концерна Volkswagen Group.

Первая серийная электрическая модель бренда ŠKODA будет выпущена в 2019 году: ею станет ŠKODA SUPERB с plug-in гибридной силовой установкой. Производство автомобиля будет налажено на заводе в Квасинах. Позже, в 2020 году в Младе-Болеславе стартует выпуск полностью электрической модели. Свое видение электромобилей будущего с возможностью автономного вождения бренд воплотил в концепт-каре ŠKODA VISION E, впервые представленном в 2017 году на международном автосалоне в Шанхае.