Дамский автомобиль 1

Названы лучшие женские автомобили года

Гибридный Hyundai Ioniq стал победителем в конкурсе «Лучший женский автомобиль 2017 года». Его поставили на первое место 25 экспертов из числа представительниц слабого пола в профильных изданиях всего мира. К участию в соревновании были допущены 420 различных машин.

Hyundai Ioniq также победил в номинации самого экологически чистого автомобиля.

На втором месте среди машин для автоледи — Mazda CX-5, признанный лучшим семейным женским автомобилем.

В номинации самого роскошного женского автомобиля победил BMW 5-Series. Самой лучшей бюджетной машиной для дам эксперты назвали Ford Fiesta. Среди кроссоверов для женщин всех очаровал Peugeot 3008.

Источник