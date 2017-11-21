Дамский автомобиль
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Дамский автомобиль
Ноябрь 21 14:05 2017

Названы лучшие женские автомобили года

Гибридный Hyundai Ioniq стал победителем в конкурсе «Лучший женский автомобиль 2017 года». Его поставили на первое место 25 экспертов из числа представительниц слабого пола в профильных изданиях всего мира. К участию в соревновании были допущены 420 различных машин.

Hyundai Ioniq также победил в номинации самого экологически чистого автомобиля.

На втором месте среди машин для автоледи — Mazda CX-5, признанный лучшим семейным женским автомобилем.

В номинации самого роскошного женского автомобиля победил BMW 5-Series. Самой лучшей бюджетной машиной для дам эксперты назвали Ford Fiesta. Среди кроссоверов для женщин всех очаровал Peugeot 3008.

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Hyundai IoniqавтомобильГибрид
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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