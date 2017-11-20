Завод Hino Motors в Подмосковье 63

Воробьев: завод Hino Motors в Химках начнут строить в 2018 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассчитывает на то, что весной 2018 года в Подмосковье начнется строительство завода японской корпорации Hino Motors.

Как сообщают СМИ, Воробьев заявил, что власти Московской области заинтересованы в успехе проекта японской корпорации и намерены сделать все возможное, чтобы строительство завода началось весной. Информацией об этом поделился ТАСС.

Воробьев отметил, что первые автомобили должны сойти с конвейера подмосковного предприятия во втором полугодии 2019 года. Он надеется, что они будут раскуплены заранее.

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