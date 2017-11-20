Старт продаж Volvo XC60 71

Volvo Car Russia объявляет цены и открывает приём заказов на новый кроссовер XC60

Рекомендованные розничные цены на новый кроссовер Volvo XC60 в России стартуют с отметки в 2 925 000 рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5. Таким образом, стартовая цена на автомобиль будет даже ниже, чем было объявлено в октябре во время российской премьеры ХС60 в Москве. Поставки модели в Россию начнутся в январе 2018 года с завода в городе Торсланда (Швеция).

В конце октября, вскоре после российской премьеры, к российским дилерам поступили первые 150 автомобилей XC60 ограниченной серии First Edition в богатой комплектации. С сегодняшнего дня начинается приём заказов на все версии Volvo XC60 второго поколения.

«Мы провели переговоры со штаб-квартирой Volvo относительно прайс-листа на новую модель, и нам удалось согласовать очень конкурентоспособное предложение для наших российских клиентов. Сегодня в ценовом диапазоне до 3 миллионов рублей никто из конкурентов ХС60 не может предложить аналогичного набора технологий и столь же высокого уровня безопасности», — говорит президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

Далее приведены рекомендованные розничные стоимости всех доступных для заказа версий без учета стоимости дополнительного оборудования:

Версия Двигатель Мощность, л.с. Стоимость, руб. XC60 D4 AWD Momentum Дизельный 190 2 995 000 XC60 D4 AWD Inscription Дизельный 190 3 320 000 XC60 D4 AWD R-Design Дизельный 190 3 395 000 XC60 D5 AWD Momentum Дизельный 235 3 184 000 XC60 D5 AWD Inscription Дизельный 235 3 509 000 XC60 D5 AWD R-Design Дизельный 235 3 584 000 XC60 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 2 925 000 XC60 T5 AWD Inscription Бензиновый 249 3 250 000 XC60 T5 AWD R-Design Бензиновый 249 3 325 000 XC60 T6 AWD Momentum Бензиновый 320 3 085 000 XC60 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 3 410 000 XC60 T6 AWD R-Design Бензиновый 320 3 485 000

Все представленные в России модификации имеют полный привод и оснащаются автоматической 8-ступенчатой коробкой передач.

На фоне конкурентов новый XC60 выделяется обширным набором ультрасовременных систем безопасности и помощи водителю, которые делают этот автомобиль одним из самых безопасных не только в своем классе, но и во всей истории автомобилестроения.

На презентации XC60 в Москве президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен особо подчеркнул: «Новый XC60 — важная ступень в эволюции автомобилей Volvo, созданных с заботой о людях. ХС60 приоткрывает человечеству дверь в светлое будущее — будущее без опасности на дорогах. Мы стремимся к тому, чтобы в 2020 году ни один человек не получил серьезных травм и не погиб в новом автомобиле Volvo».

При этом, по замыслу разработчиков, XC60 создан для того, чтобы дарить удовольствие от вождения. Атлетичные, выразительные формы экстерьера выполнены с традиционным для Volvo чувством стиля. В интерьере искусно сочетаются продуманный дизайн, материалы высочайшего качества и самые современные технологии — в совершенной пропорции. Благодаря всему этому новый XC60 оставляет подлинное ощущение скандинавского стиля.

XC60 второго поколения впервые был представлен в марте 2017 г. в рамках Женевского автосалона. Премьера была по-настоящему интригующей, так как первое поколение кроссовера успело стать для Volvo сверхуспешным: за девять лет реализовано более миллиона экземпляров XC60, при этом из года в год продажи модели росли. В результате сегодня каждый третий проданный Volvo в мире — это XC60, а в 2015 и 2016 гг. модель становилась европейским бестселлером в сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов. В России с момента старта продаж приобретено более 34 000 автомобилей ХС60 первого поколения.