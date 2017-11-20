Продается ЗИС-110, якобы, принадлежавший маршалу Жукову 41

Парадный лимузин за 45 миллионов по ошибке приписали Маршалу Жукову

На одном из сайтов объявлений продается роскошный парадный лимузин ЗИС 110 В 1949 года выпуска, в прекрасном состоянии и с очень маленьким пробегом. Его история известна довольно подробно, однако ряд СМИ некорректно интерпретировал текст объявления, немного преувеличив историческую роль автомобиля.

Как следует из текста объявления , этот ЗИС 110 В в начале пятидесятых годов был направлен в Одесский военный округ для участия в военных парадах. Командующим округа одно время был маршал Георгий Константинович Жуков, и это дало повод ряду СМИ заявить, что сам Жуков и ездил на этом автомобиле, однако продавец автомобиля эту информацию опроверг.

«Сейчас большой вал звонков, в том числе от возможных покупателей. Но если правильно прочесть наше объявление, то из него не следует, что это машина, на которой мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он на ней не ездил, так как даже по годам не совпадает работа Жукова в Одессе и поступление автомобиля туда», — рассказал автор объявления .

Жуков был командующим войсками Одесского военного округа до 1948 года, так что автомобиль, если верить объявлению, действительно появился в Одессе уже после Жукова. С другой стороны, в тексте того же объявления Жуков упомянут как командующий округом. «История автомобиля отслежена с момента направления данного автомобиля в Одесский военный округ в начале 50 годов для проведения и приема военных парадов, командующим в то время Одесским военным округом был Маршал Жуков», — гласит объявление.

Затем лимузин трудился на Одесской киностудии, был перекрашен в черный цвет и использовался в качестве съемочного автомобиля — в полу сохранился крепеж для треноги видеокамеры. На него установили двигатель от ГАЗ 13 с автоматической коробкой передач, для большей плавности хода. В 1974 году автомобиль списали, и его выкупил работавший на нем водитель, Виктор Сикачев. До 2006 года лимузин находился в Одессе и «работал» на свадебных церемониях.

Новые владельцы провели комплексную реставрацию, вернули оригинальный двигатель (6-литровый мощностью 140 лошадиных сил) и механическую коробку, перекрасили в «родной» серый цвет. Автомобиль выставлен на продажу за 45 миллионов рублей.

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