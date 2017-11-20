Первый снег = коллапс во Владивостоке

Свыше 250 ДТП произошло во Владивостоке со второй половины дня пятницы из-за снегопада, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
«По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в восьми случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет», — говорится в сообщении.
Первый снег во Владивостоке
Первый снег во Владивостоке — это страшно
Posted by Шапито on Freitag, 17. November 2017
«По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в восьми случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет», — говорится в сообщении.
Первый снег во Владивостоке
Первый снег во Владивостоке — это страшно
Posted by Шапито on Freitag, 17. November 2017
Первый снег во Владивостоке
Первый снег во Владивостоке — это страшно
Posted by Шапито on Freitag, 17. November 2017
Сейчас запрещен въезд большегрузов на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, от Уссурийска транспорт останавливают сотрудники ГИБДД. Перекрыто движение на объездной трассе «Седанка — бухта Патрокл».
A post shared by Matrix (@nickitamatrenin) on Nov 16, 2017 at 11:56pm PST
A post shared by Matrix (@nickitamatrenin) on Nov 16, 2017 at 11:56pm PST
Не перевелись ещё сказочные долбоклюи. Не для него заборчик ставили, не для него… #nocomment #снег #владивосток #мозганет#мнепобарабану #снегопад #погодавприморье #снегвовладивостоке специально для @irusyasosisya
A post shared by Viacheslav Kulagin (@hepard) on Nov 17, 2017 at 4:04am PST
Не перевелись ещё сказочные долбоклюи. Не для него заборчик ставили, не для него… #nocomment #снег #владивосток #мозганет#мнепобарабану #снегопад #погодавприморье #снегвовладивостоке специально для @irusyasosisya
A post shared by Viacheslav Kulagin (@hepard) on Nov 17, 2017 at 4:04am PST
Ну хоть одну заснял )
A post shared by Максим Селезнев (@bizkon125) on Nov 16, 2017 at 11:40pm PST
Ну хоть одну заснял )
A post shared by Максим Селезнев (@bizkon125) on Nov 16, 2017 at 11:40pm PST
Водителей просят не выезжать на дороги. На участках, где произошли автоаварии, организовали пути объезда. Наряды ДПС помогают съехавшим с дороги автомобилистам.
По информации краевого главка МЧС России, во Владивостоке выпало шесть миллиметров снега. Из-за этого в городе наблюдались пробки до 10 баллов. По данным автовокзала Владивостока, утром субботы отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие. Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.
Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. За несколько часов в городе произошло свыше 40 ДТП. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
баян )
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