Очередная транспортная реформа 66

Владимир Путин одобрил проект новых линий общественного транспорта в Москве, которые получили название «московские центральные диаметры» (МЦД).

Мэрия города вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД) планирует связать пригородные железнодорожные направления сквозными маршрутами, проходящими через центр столицы.

Первые два могут появиться к лету 2019 года. По маршрутам будут ходить поезда «Ласточка», которые используются и на Московском центральном кольце (МЦК), — с интервалом в несколько минут. Ожидается, что проект позволит снизить нагрузку на метро и железнодорожные вокзалы. «Медуза» собрала все, что известно о новом транспортном проекте в столице.

Московские власти вместе с «Российскими железными дорогами» планируют запустить «совершенно новый вид» транспорта, об этом мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров доложили Владимиру Путину; президент одобрил проект.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин рассказал «Медузе», что возможность создания сквозных железнодорожных маршрутов была заложена еще в генеральный план Москвы 1971 года, однако с тех пор оставалась нереализованной. «У министерства путей сообщения СССР, а потом и у РЖД всегда находились веские аргументы против. Путевого хозяйства [железнодорожной инфраструктуры] в Москве для реализации такого проекта хватит, но одно дело, когда пути используются для внутренних нужд, и там два состава в сутки проходят, а другое — когда открывается пассажирское сообщение с высокой частотой следования», — сказал Блинкин.

Первая очередь

На встрече с Путиным Собянин назвал два маршрута, которые мэрия собирается запустить к лету 2019 года. Первый пройдет через Белорусское и Савеловское железнодорожные направления (от Лобни до Одинцова). «На примере Белорусского, Савеловского направлений можно увидеть, что, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек», — заявил Собянин президенту. На схеме, опубликованной в аккаунте Собянина во «ВКонтакте», это направление обозначено как МЦД-1.

Второй маршрут, по словам Собянина, должен лечь на «рижско-павелецкое направление» (МЦД-2, от Нахабино до Подольска). Из схемы видно, что маршруты пройдут через железнодорожные пути, которыми соединены Белорусский и Савеловский вокзалы (через Беговой район Москвы) и Рижский и Курский вокзалы (через Басманный район).

Как сказал «Ведомостям» неназванный представитель мэрии, «обслуживание по крайней мере первых двух веток будет вестись по стандартам Московского центрального кольца (МЦК)», где сейчас ходят поезда «Ласточка», а «подвижной состав будет ездить с интервалами примерно в шесть минут». По словам Михаила Блинкина, высокой частоты следования поездов можно добиться, поскольку на всех направлениях есть вторые и третьи, а где-то даже четвертые железнодорожные пути, а значит поезда, следующие по МДЦ, не помешают пригородным электричкам и поездам дальнего следования.

Собянин заверил Путина, что благодаря первым двум диаметрам время в пути для жителей Московской области сократится в два раза. «Сегодня, например, из Лобни до Одинцова нужно минимум два часа на любом виде транспорта», — сказал мэр; на самом деле , электричка между двумя станциями идет 80-90 минут.

Обустройство МДЦ-1 обойдется в восемь миллиардов рублей, МДЦ-2 — в 12 миллиардов, деньги выделят из бюджетов Москвы и РЖД.

Вторая очередь

Собянин на встрече с Путиным отметил, что новых маршрутов «можно создать от пяти до пятнадцати». «На многих участках нужны очень серьезные работы, — отмечает Блинкин. — Перекладка рельсового полотна, электрификация, суперсовременная система управления — это все большая работа». Блинкин говорит, что наиболее сложная работа будет связана с прокладкой новых железнодорожных путей на тех участках, где они никогда не планировались.

Например, согласно схеме, опубликованной в аккаунте Собянина, МДЦ-4 пройдет от Королева до Раменского, по Ярославскому и Казанскому направлениям. При этом Казанская железная дорога заканчивается тупиком на одноименном вокзале. Для соединения ее с дорогой на Ярославском направлении потребуется строительство смычки — и железной дороге надо будет как-то пройти через Комсомольскую площадь (Площадь трех вокзалов).

Какой объем средств потребуется для запуска участков второй очереди, Собянин не сказал, однако сообщил, что проект «можно будет реализовать в течение пяти лет».