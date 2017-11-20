Bentley Grand Convertible 12

Британский блогер поделился снимками Bentley Grand Convertible

Британский видеоблогер после посещения крупнейшего дилерского центра Bentley запечатлел кабриолет Bentley Grand Convertible, доступный на данный момент лишь в единственном экземпляре. Именно поэтому данное транспортное средство не показывают на мероприятиях, а сведений о нем нет даже на официальном сайте автоконцерна.

Машина разработана на основе Mulsanne Speed, а её выпуск будет приурочен к 100-летию Bentley, который состоится через 2 года. Если сравнивать новинку с «донорским седаном», стоит обратить внимание на уменьшение габаритных размеров и колесной базы более новой версии. Транспортное средство оснащено стандартным движком Mulsanne Speed: 6,75-литровый V8 с битурбонаддувом мощностью более 535 лошадиных сил.

За разработку элитного кабриолета Bentley Grand Convertible ответственно ателье Mulliner. Именно его сотрудники сделали более 10 экземпляров Mulsanne Grand Limousine. Стоимость новинки британского автоконцерна составит примерно 3,5 миллиона долларов. Первые заказчики смогут получить машину уже через 2 года.

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