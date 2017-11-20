Лучший автомобиль года в Японии
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Лучший автомобиль года в Японии
Ноябрь 20 11:02 2017

Выбран лучший автомобиль года в Японии

Уже традиционно в Японии определились с самым лучшим авто 2017 года. Им стал Suzuki Swift. Для этого хетчбэка победа в номинации «Автомобиль года» не впервые. Третий год подряд автомобиль не уступает первое место.

Основной причиной победы, по мнению экспертов, является тот факт, что этот автомобиль доступен в двух версиях: гибридный и спортивный. Это делает его привлекательным разным вековым категориям покупателей.

Suzuki Swift SportПри выборе лучшего, жюри сделало акцент на отличной динамике автомобиля и на его маневренности.

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  Article "tagged" as:
SuzukiSuzuki SwiftЯпония
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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