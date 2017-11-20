Лучший автомобиль года в Японии

Уже традиционно в Японии определились с самым лучшим авто 2017 года. Им стал Suzuki Swift. Для этого хетчбэка победа в номинации «Автомобиль года» не впервые. Третий год подряд автомобиль не уступает первое место.
Основной причиной победы, по мнению экспертов, является тот факт, что этот автомобиль доступен в двух версиях: гибридный и спортивный. Это делает его привлекательным разным вековым категориям покупателей.
При выборе лучшего, жюри сделало акцент на отличной динамике автомобиля и на его маневренности.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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