Автобусы на кофейной гуще

В Великобритании хотят перевести часть автобусов на городских маршрутах на биотопливо из кофе, который не допили горожане.
С 20 ноября в составе городского общественного транспорта Лондона появятся автобусы, которые будут ездить на особом типе биотоплива — смеси дизеля и кофейной гущи. Об этом пишет BBC со ссылкой на компанию bio-bean, которая и занимается производством необычного топлива.
Как утверждают в компании, за год жители лондона оставляют примерно 200 000 тонн недопитого кофе и кофейной гущи. Эти остатки компания собирает в кафе и ресторанах. Кроме того, bio-bean принимает отходы у компаний, которые занимаются производством растворимого кофе.
В дальнейшем из собранных отходов компания добывает кофейное масло, которое и служит необычной «присадкой» к дизельному топливу. При этом, что интересно, топливная аппаратура автобусов не требует никаких доработок.
На данный момент компания уже получила порядка 6 000 литров кофейного масла. По расчетам специалистов, для того, чтобы произвести годовой запас биотоплива для заправки одного автобуса, потребуется около 2,55 миллиона недопитых чашек кофе.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
из кофе и кофейной гущи неплохой вискать получается — доход куда выше, чем от биотоплива; автобусы же лучшене электротягу переводить — тренд, как бэ…
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