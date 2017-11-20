Автобусы на кофейной гуще
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Автобусы на кофейной гуще
Ноябрь 20 22:03 2017

В Лондоне автобусы будут заправлять кофейной гущей.

В Великобритании хотят перевести часть автобусов на городских маршрутах на биотопливо из кофе, который не допили горожане.

С 20 ноября в составе городского общественного транспорта Лондона появятся автобусы, которые будут ездить на особом типе биотоплива — смеси дизеля и кофейной гущи. Об этом пишет BBC со ссылкой на компанию bio-bean, которая и занимается производством необычного топлива.

автобусы Лондона

Как утверждают в компании, за год жители лондона оставляют примерно 200 000 тонн недопитого кофе и кофейной гущи. Эти остатки компания собирает в кафе и ресторанах. Кроме того, bio-bean принимает отходы у компаний, которые занимаются производством растворимого кофе.

В дальнейшем из собранных отходов компания добывает кофейное масло, которое и служит необычной «присадкой» к дизельному топливу. При этом, что интересно, топливная аппаратура автобусов не требует никаких доработок.

На данный момент компания уже получила порядка 6 000 литров кофейного масла. По расчетам специалистов, для того, чтобы произвести годовой запас биотоплива для заправки одного автобуса, потребуется около 2,55 миллиона недопитых чашек кофе.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. 利安朱
    Ноябрь 20, 22:45 #1 利安朱

    из кофе и кофейной гущи неплохой вискать получается — доход куда выше, чем от биотоплива; автобусы же лучшене электротягу переводить — тренд, как бэ…

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