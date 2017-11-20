Алисова обжаловала приговор
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Алисова обжаловала приговор
Ноябрь 20 21:04 2017

Алисова, насмерть сбившая мальчика в Балашихе, обжаловала приговор.

Адвокат Ольги Алисовой, которую Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения за гибель ребенка в результате ДТП в Балашихе, обжаловала приговор. По словам адвоката Натальи Куракиной, она направила прошение пересмотреть дело.

Ольга Алисова

Судья ранее сообщила в адвокатскую палату, где зарегистрирована Куракина, о допущенных ею в ходе судебного процесса нарушениях.

По данным следствия, 23 апреля Алисова за рулем автомобиля Hyundai Solaris «проявила преступную небрежность», наехав на ребенка на скорости «не менее 20 километров в час», в результате чего мальчик погиб.

Алисова не признает вину и утверждает, что была трезва и двигалась по дворовой территории со скоростью не более 20 километров в час, а после наезда на ребенка вызвала «скорую».

ДТП в Балашихе получило скандальную огласку после того, как судмедэкспертиза установила в крови мальчика алкоголь в дозе 2,7 промилле. Комплексная судебная экспертиза опровергла данные. Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, проводит отдельное расследование. В чьих интересах действовал судмедэксперт, пока не установлено.

Напомним что, Ольга Алисова, по решению суда, лишена водительских прав на 2,6 года и должна будет выплатить 2,5 миллиона рублей морального вреда и компенсации расходов на похороны.

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ДТП с ребенкомДТП смертьнарушение ПДДОльга АлисовасудШимко
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AMSRUS
AMSRUS

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