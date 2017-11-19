Водитель отсудил деньги на ремонт машины у администрации города
22

Водитель отсудил деньги на ремонт машины у администрации города
Ноябрь 19 20:03 2017

Городская мэрия заплатит жителю Пензы более 90 тысяч рублей за ямы на дороге.

В мае 2016 года по пути на работу мужчина заметил на дороге неровность, но не успел затормозить, в результате чего автомобиль попал в выбоину. Возможности объехать яму не было. От наезда у переднего левого колеса повредилась резина, заднее колесо спустило. При осмотре выяснилось, что яма представляла собой значительный участок, на котором отсутствовал асфальт. На момент аварии знаки, предупреждающие о наличии выбоины, отсутствовали, также не было выставлено каких-либо ограждений. Как выяснилось, яма имела размеры, которые превышали максимально допустимые. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

машина в яме

После случившегося мужчина подал иск в суд и попросил взыскать с городской администрации стоимость восстановительного ремонта и прочие расходы.

Согласно выписке из ресстра, данный участок дороги не является объектом муниципальной собственности, а значит и мэрия не несет ответственности за содержание объекта.

Однако суд установил, что данный участок дороги является бесхозным и контролировать его должна городская администрация.

Таким образом, суд удовлетворил иск мужчины и постановил взыскать с мэрии за счет средств муниципальной казны стоимость восстановительного ремонта в размере 75 643 руб. расходы на проведение экспертного заключения — 6 000 руб. и судебные издержки на сумму более 9 000 руб.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
аварийный участокремонт дорогяма
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Тарифы проезда по М11 возмущают

Тарифы проезда по М11 возмущают 44

В Петербурге уволили чиновника, который ремонтировал дороги «фотошопом»

В Петербурге уволили чиновника, который ремонтировал дороги «фотошопом» 0

На рынок выходят рестайлинговые Peugeot Partner

На рынок выходят рестайлинговые Peugeot Partner 0

write a comment

5 комментариев

  1. Serge Medvedev
    Ноябрь 19, 20:08 #1 Serge Medvedev

    ждём каментов от Вячеслав Квирикашвили

  2. Давид Кох
    Ноябрь 19, 20:14 #2 Давид Кох

    И чо? Новость ниочём, газеты «Вестник Гадюкино» Лошадь провалилась в яму, с колхоза взыскана стоимость подков.

Only registered users can comment.