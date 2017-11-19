Toyota Fortuner Crusade
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Toyota Fortuner Crusade
Ноябрь 19 12:06 2017

Toyota представила внедорожник Fortuner Crusade 2018 модельного года

Компания Toyota представила характеристики и стоимость нового внедорожника Fortuner Crusade, который относится к 2018 модельному году. Новинка доступна по цене от 57 тыс. долларов.

Toyota Fortuner Crusade 2018 получила инновационную силовую установку, позволяющую экономить расход топлива, современное техническое оснащение и весьма стильный дизайн. В глобальном сегменте SUV внедорожнику составят конкуренцию Isuzu MU-X LS-T, Ford Everest Trend и Mitsubishi Pajero Sport.

В базовом варианте внедорожник оснащен климат-контролем, пневматической подвеской, датчиками парковки, системой мониторинга слепых зон и т.д. Toyota Fortuner Crusade уже приобрел репутацию семейного, второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX, позволяющей прикрепить детское кресло.Toyota Fortuner

Что касается силового оснащения, то под капотом внедорожника расположен дизельный турбодвигатель на 2,8 литра, отдача которого составляет 130 лошадей. Трансмиссия автоматическая на шесть диапазонов. Расход топлива не превышает 7,8 литров.

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ToyotaToyota Fortuner Crusadeвнедорожник
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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