Крестный ход спасительный!

Шествие было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на аварийном участке автодороги Темрюк–Краснодар. Шествие проходило под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил его настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.
Участие в нем приняли также начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Госавтоинспекции и ДПС и прихожане.
В Краснодаре борются с авариями с помощью крестных ходов. А в Уфе другие меры „безопасности“ на опасном участке, где на этой неделе две машины насмерть сбили 90-летнего дедушку.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Ямы все прокляли?
А вдоль дороги…. и тишина….
Only registered users can comment.