Крестный ход спасительный! 32

Сотрудники ГАИ прошли крестным ходом по опасной трассе в Краснодаре.

Шествие было приурочено ко Всемирному дню памяти жертв ДТП. Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора на аварийном участке автодороги Темрюк–Краснодар. Шествие проходило под звон колоколов передвижной звонницы. Возглавил его настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.

Участие в нем приняли также начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Госавтоинспекции и ДПС и прихожане.

В Краснодаре борются с авариями с помощью крестных ходов. А в Уфе другие меры „безопасности“ на опасном участке, где на этой неделе две машины насмерть сбили 90-летнего дедушку.

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