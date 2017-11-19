В Ростове-на-Дону открыта новая развязка 20

Министр транспорта открыл южный подъезд к Ростову-на-Дону.

К Ростову-на-Дону запущена новая транспортная развязка на подъездной автодороге от трассы М-4 «Дон». Транспортная развязка была построена в кратчайшие сроки. Кроме того, перед дорожниками стояла задача не прерывать транспортного сообщения.

Южный подъезд обеспечит неразрывную связь с объектами, которые построены в Ростове к чемпионату мира по футболу на левом берегу реки Дон. Новый дорожный объект также позволит улучшить транспортное сообщение с Батайском, сократить время в пути при въезде в Ростов-на-Дону и при движении в южном направлении,- подчеркнул Максим Соколов, министр транспорта России.

При строительстве южного подъезда широко применяются современные технологии. Так, при устройстве земляного полотна и дорожной одежды техника была оборудована спутниковой системой 3D-моделирования, обеспечивающей высокую точность производства работ. Для гидроизоляции и стабилизации земляного полотна применялся геотекстиль, а для усиления асфальтобетонного покрытия и насыпи основания — геосетка. Система водоотведения организована с применением композитных лотков.

Напомним, работы по реконструкции Южного подъезда к Ростову-на-Дону начались в декабре 2016 года, они велись круглосуточно и с опережением графика.

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