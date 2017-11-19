Дебют MG6 в Китае
33

Дебют MG6 в Китае
Ноябрь 19 14:08 2017

Новый MG6 представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

SAIC, владелющий Maxus, MG, Roewe и Yuejin, представил новый MG6, который построен на платформе седана Roewe i6.

Новый MG6 станет первым автомобилем британской компании, который оснащен гибридной трансмиссией. Он оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым газовым двигателем и электродвигателем, мощностью 228 л.с. и 622 Нм крутящего момента.

2018 MG 6

MG6 будет также предлагаться с 1,5-литровый турбо бензиновым двигателем с мощностью 165 л.с.

Новый MG6 имеет возможность подключения к Интернету, основанный на системе SAIC, а также функцию голосового управления. Интерьер оснащен двухэкранированной компоновкой с 12,3-дюймовым цифровым инструментом и 10,1-дюймовым дисплеем для информационно-развлекательной системы. Часть стандартного оборудования — электронный стояночный тормоз и система управления дистанционным управлением, что позволяет водителям управлять автомобилем на низких скоростях с помощью мобильного приложения.

2018 MG 6

Версия нового MG6, скорее всего, дебютирует на лондонском автосалоне в следующем году, где седан будет показан вместе со вторым поколением MG3.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
MG6SAICгуанчжоудебют
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Тарифы на платном участке трассы М11 заморозили до конца февраля 2017 года

Тарифы на платном участке трассы М11 заморозили до конца февраля 2017 года 4

Всемирный день без автомобиля отметят в «Лужниках»

Всемирный день без автомобиля отметят в «Лужниках» 0

Долетался

Долетался 4

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.