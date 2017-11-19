Дебют MG6 в Китае 33

Новый MG6 представлен на автосалоне в Гуанчжоу.

SAIC, владелющий Maxus, MG, Roewe и Yuejin, представил новый MG6, который построен на платформе седана Roewe i6.

Новый MG6 станет первым автомобилем британской компании, который оснащен гибридной трансмиссией. Он оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым газовым двигателем и электродвигателем, мощностью 228 л.с. и 622 Нм крутящего момента.

MG6 будет также предлагаться с 1,5-литровый турбо бензиновым двигателем с мощностью 165 л.с.

Новый MG6 имеет возможность подключения к Интернету, основанный на системе SAIC, а также функцию голосового управления. Интерьер оснащен двухэкранированной компоновкой с 12,3-дюймовым цифровым инструментом и 10,1-дюймовым дисплеем для информационно-развлекательной системы. Часть стандартного оборудования — электронный стояночный тормоз и система управления дистанционным управлением, что позволяет водителям управлять автомобилем на низких скоростях с помощью мобильного приложения.

Версия нового MG6, скорее всего, дебютирует на лондонском автосалоне в следующем году, где седан будет показан вместе со вторым поколением MG3.

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