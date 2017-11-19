Автоматизация индустрии грузового транспорта 22

Автоматизация грузового транспорта сэкономит $300 млрд на зарплатах

Полная автоматизация индустрии грузового транспорта обеспечит внушительную экономию. Больше всего сократятся расходы на зарплаты водителям, которые составляют почти половину затрат транспортных компаний. Однако оценить преимущества первыми смогут крупные корпорации, а не мелкие предприятия.

Аналитики компании Bernstein прогнозируют, что переход на беспилотную грузовую технику в чистом виде сэкономит американским транспортным компаниям от $100 млрд до $125 млрд. Такую сумму составят чистые сбережения с учетом расходов на внедрение автономных грузовиков. Всего, по оценкам экспертов, экономия на зарплатах водителей составит $300 млрд. Однако часть сэкономленных средств пойдет на уплату возросших налогов, техобслуживание и увеличенные часы работы.

По оценкам аналитика Дэвида Вернона, расходы на зарплаты составляют 43% ото всех затрат в отрасли. Еще 21% средств уходит на топливо. Обе проблемы смогут решить электрогрузовики. Например, новая фура Tesla Semi, которая способна на одном заряде проехать 800 км. Разработка компании Илона Маска со временем сможет стать полностью беспилотной. В грузовик уже встроены системы автоматического контроля полосы, камеры для обзора «слепых» зон и маршрутные компьютеры.

Эксперты предполагают, что получить выгоду от беспилотных технологий смогут крупные компании. Дэвид Вернон делает ставку на UPS, FedEx и J.B. Hunt Transportation Services. В интервью Business Insider он объяснил, что пока только крупные игроки обладают достаточными ресурсами для внедрения новых технологий.

В то же время аналитик предупредил, что получить выгоду компании смогут еще нескоро. Первые колонны беспилотных фур получат широкое применение только через 5-7 лет, а полноценные автоматизированные грузовики появятся через 20 лет.

В США уже налажена первая линия автономных грузоперевозок. Стартап Embark проводит транспортировку холодильников с помощью робогрузовиков. Фуры пересекают 1000 км по маршруту из Эль-Пасо (Техас) до Палм-Спрингс (Калифорния). Пока грузовики двигаются только по трассам — в городе ими управляют водители. Испытанием колонн беспилотных большегрузов также занимается концерн Daimler.

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