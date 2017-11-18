Власти объединят три вокзала Москвы
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Власти объединят три вокзала Москвы
Ноябрь 18 20:03 2017

Три вокзала Москвы будут совмещены в единый узел.

Власти Москвы объявили о намерении объединить Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы в единый транспортно-пересадочный узел. Так заявил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, это будет сделано в рамках создания новой системы железнодорожного транспорта в мегаполисе.

Комсомольская площадь, трех вокзалов, краснопрудная улица, ярославский вокзал, парковка платная, ЛенинградскийТПУ появится в районе Комсомольской площади, где расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Ранее Стройкомплекс сообщал о возможном появлении новых железнодорожных терминалов на базе станций Каланчевская и Царицыно. Это необходимо для создания наземного метро, которое позволит проезжать Москву фактически насквозь на скоростных поездах. Для жителей Подмосковья дорога сократит путь между крупными городами в два раза. Власти планируют соединить все действующие диаметры РЖД и получить 15 новых маршрутов.

Эксперты оценивают годовой пассажиропоток магистрали на уровне 300 миллионов. Одобрение совместному проекту мэрии и РЖД выразил Владимир Путин.

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Константин Галанов
    Ноябрь 18, 20:40 #1 Константин Галанов

    Гордиев?

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