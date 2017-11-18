Старт продаж нового УАЗ Профи 39

УАЗ Профи с газобаллонным оборудованием поступил в продажу.

Битопливный УАЗ Профи работает на бензине и газе (пропан-бутан). На автомобиле установлено ГБО пятого поколения давно зарекомендовавшей себя итальянской фирмы Lovato. Битопливная версия полностью сертифицирована, все оборудование устанавливается на заводском конвейере.

На автомобили с ГБО действуют такие же условия гарантии, как и на бензиновый Профи: четыре года или 200 000 км.

Преимущество новой версии — низкий расход топлива и большая ёмкость газового баллона – 93 л. Запас хода составляет более 750 км. Новый двигатель ZMZ PRO на Профи с газобаллонным оборудованием практически не уступает по характеристикам бензиновому варианту. Мощность составляет 143 л.с., а крутящий момент – 227,5 Нм. Максимальная тяга доступна уже на 2650 оборотах двигателя.

УАЗ Профи с ГБО дороже бензинового автомобиля на 40 000 рублей. Минимальная цена на новый грузовик в комплектации «Стандарт» составляет 649 000 рублей с учетом скидки 100 000 рублей по программам трейд-ин или утилизации.