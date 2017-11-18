Новый Tesla Roadster 13

Tesla представила новый Roadster c запасом хода 1 000 км.

Компания Tesla официально представила Roadster нового поколения. Четырёхместная двухдверка получит батарейный блок ёмкостью 200 киловатт-часов, обеспечивающий электромобилю запас хода в 1 000 км.

Автомобиль оснащается тремя моторами; один — на передней оси, два других — на задней; максимальный крутящий момент составит 10 000 Нм. Электрокар также оборудован съёмной крышей.

В компании отмечают, что до 96 км/ч новый Tesla Roadster будет разгоняться за 1,9 секунды, до 160 км/ч — за 4,2 сек, а «квотер» (400 м) будет преодолевать за 8,9 сек. Максимальная же скорость электрокара превысит 400 км/ч. По словам Маска, Tesla Roadster нового поколения станет самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Напомним, что недавно самым быстрым автомобилем на планете был признан Koenigsegg Agera RS, разогнавшийся до 457 км/ч.)

Tesla Roadster оснастили тремя электрическими двигателями. Два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Суммарная отдача моторов не называется, но известно, что питаются они от батареи емкостью 250 киловатт-часов, а максимальный крутящий момент составляет 10 000 Нм.

В Tesla заявили, что запас хода Roadster при движении вне городской черты составит 992 километра.

Пока новый Tesla Roadster находится на стадии прототипа. Как ожидается, выпуск автомобиля состоится в 2020 году.

На днях Илон Маск представил первый прототип электрического грузовика Tesla.

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